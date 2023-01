Ukrajinski obrambni minister: De facto smo člani zveze Nato

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ukrajina je postala de facto članica zveze Nato," trdi ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov, saj so, kot pravi, zahodne države, ki so bile nekoč zaskrbljene, da bi lahko pošiljanje orožja Ukrajincem pomenilo rusko stopnjevanje vojne, spremenile svoje razmišljanje.

"Ukrajina kot država in oborožene sile Ukrajine so postale članice Nata. De facto, ne de jure. Ker imamo orožje in razumevanje, kako ga uporabiti," je dejal ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov.

V intervjuju za BBC je Reznikov dejal tudi, da je prepričan, da bo Ukrajina z Zahoda prejela dolgo pričakovano orožje, vključno s tanki in bojnimi letali. Verjame, da Rusija poskuša zbrati sile ter orožje za novo ofenzivo na jugu in vzhodu Ukrajine. Na novo ofenzivo se pripravljajo tudi ukrajinske sile.

Ukrajinski predsednik si je prizadeval za hitro pridružitev Ukrajine Natu

Ukrajina si že leta prizadeva za pridružitev vojaškemu zavezništvu med ZDA, Kanado in 28 evropskimi državami, kar je predsednik Vladimir Putin označil za varnostno grožnjo Rusiji.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si je prizadeval za hiter pristop, vendar ni jasno, ali je polnopravno članstvo nekaj, o čemer bodo članice zavezništva kljub obljubam o podpori resno razmišljale tudi po koncu vojne. 5. člen pogodbe Nata sicer pravi, da je treba oborožen napad na katerokoli članico obravnavati kot napad na vse.