Prelomnica v vojni: je to nemški blagoslov za pošiljanje tankov Ukrajini? #vŽivo

V kolikor je Berlin res popustil in bo dovolil izvoz nemških tankov v Ukrajino, se bo torej najverjetneje situacija na bojišču obrnila v prid ukrajinske vojske. Vsi Zahodni komentatorji in analitiki se namreč strinjajo, da sta trenutno ruska in ukrajinska vojska preveč izenačeni na bojišču, da bi katerakoli stran lahko izvedla uspešno ofenzivo. Lep primer nemoči obeh vojsk je malo mestece Soledar (v velikosti Škofje Loke), ki ga ruska vojska že nekaj dni neuspešno poizkuša osvojiti.

V kolikor je Berlin res popustil in bo dovolil izvoz nemških tankov v Ukrajino, se bo torej najverjetneje situacija na bojišču obrnila v prid ukrajinske vojske. Vsi Zahodni komentatorji in analitiki se namreč strinjajo, da sta trenutno ruska in ukrajinska vojska preveč izenačeni na bojišču, da bi katerakoli stran lahko izvedla uspešno ofenzivo. Lep primer nemoči obeh vojsk je malo mestece Soledar (v velikosti Škofje Loke), ki ga ruska vojska že nekaj dni neuspešno poizkuša osvojiti. Foto: Reuters

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



14.40 Prelomnica v vojni: je to nemški blagoslov za pošiljanje tankov Ukrajini?

13.22 Rusi priznali, da niso v celoti zasedli Soledarja: Tam so še ukrajinske sile

11.44 V Soledarju še vedno potekajo boji. Tam je še 500 civilistov, ki ne morejo pobegniti.

9.08 Tudi Zelenski zanikal rusko zavzetje Soledarja

9.05 Iz prsi ukrajinskega vojaka uspešno odstranili granato

8.26 Ukrajinci: V enem napadu v Soledarju ubitih več kot sto Ruskih vojakov

7.36 Velika Britanija: Nismo se še odločili, ali bomo Ukrajini dostavili tanke

6.33 Ukrajina: Rusija moškim, ki izpolnjujejo pogoje za služenje vojaškega roka, preprečuje, da bi zapustili državo

6.25 Objavljeni so zračni posnetki uničenega Soledarja

14.40 Prelomnica v vojni: je to nemški blagoslov za pošiljanje tankov Ukrajini?

"Nemčija ne bi smela stati na poti drugim državam, ki želijo pomagati Ukrajini," je danes po poročanju The Guardiana dejal podpredsednik nemške vlade Robert Habeck. Ta je s tem posredno odgovoril na vprašanje, kako komentira včerajšnjo napoved Poljske, da bo Ukrajini poslala nemške tanke Leopard 2s.

Zakaj je izjava nemškega podkanclerja pomembna? Več kot dva tisoč nemških tankov imajo različne evropske države, vendar jih ne smejo poslati v Ukrajino brez odobritve Berlina. Nemčija je do danes močno nasprotovala ideji o pošiljanju tankov Ukrajincem, ki za te prosijo že vse od začetka ruske invazije. Večina vojaških analitikov medtem že mesece poudarja, da je glavna pomanjkljivost ukrajinske vojske prav pomanjkanje tankov, s pomočjo katerih naj bi Ukrajinci veliko hitreje premagali okupatorsko vojsko.

Če je Berlin res popustil in bo dovolil izvoz nemških tankov v Ukrajino, se bo torej najverjetneje situacija na bojišču obrnila v korist ukrajinske vojske. Vsi zahodni komentatorji in analitiki se namreč strinjajo, da sta trenutno ruska in ukrajinska vojska preveč izenačeni na bojišču, da bi katerakoli stran lahko izvedla uspešno ofenzivo. Lep primer nemoči obeh vojsk je malo mesto Soledar (v velikosti Škofje Loke), ki ga ruska vojska že nekaj dni neuspešno poizkuša osvojiti.

Rusija naj bi sicer po predvidevanjih analitikov imela med 12 in 18 tisoč tankov, vendar jih je večina še iz časa Sovjetske zveze in so proti modernemu orožju relativno neučinkoviti. To dokazujejo tudi trditve ukrajinske vojske, ki naj bi od začetka invazije uničila že več kot tisoč ruskih tankov.

13.22 Rusi priznali, da niso v celoti zasedli Soledarja: Tam so še ukrajinske sile

"V mestu Soledar so še vedno ostali ukrajinski vojaki," so danes sporočile ruske oblasti v regiji Doneck, poroča Sky News. Spomnimo, vodja skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je včeraj povedal, da je bil Soledar popolnoma osvobojen in da je bilo ubitih 500 ukrajinskih vojakov.

Ruske oblasti dodajajo, da je zahodni del mesta pod njihovim nadzorom. Ukrajina je zanikala, da bi Rusi zavzeli Soledar, in navedla, da za to mesto še vedno potekajo hudi boji. Kijev je danes sporočil, da Rusija kopiči sile v bližini Soledarja, ukrajinska vojska pa se upira in drži svoje položaje.

Namestnica obrambnega ministra Hana Maljar je dejala, da se je število ruskih enot povečalo z 250 na 280, saj si Moskva prizadeva prevzeti "strateško pobudo". "V smeri Soledarja potekajo hudi boji. Rusi hodijo po svojih mrtvih," je dejala Maljarjeva.

11.44 V Soledarju še vedno potekajo boji. Tam je še 500 civilistov, ki ne morejo pobegniti.

"Ruske in ukrajinske sile se še naprej borijo za mesto Soledar. V njem še vedno ostaja 523 civilistov," je dejal Pavlo Kirilenko, guverner regije Doneck.

"Večina jih je starejša od 50 let, nimamo podatkov, da so med njimi otroci. Ne gre za to, da nočejo zapustiti mesta. Po svojih najboljših močeh jim pomagamo oditi. Evakuacija ni mogoča. Evakuacijo bomo nadaljevali, ko bo mogoče tja priti s posebnim prevozom in nato zapustiti območje," je dejal Kirilenko, poroča CNN.

Foto: Reuters 9.08 Tudi Zelenski zanikal rusko zavzetje Soledarja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo zvečer zanikal, da so ruske sile prevzele nadzor nad mestom Soledar na vzhodu Ukrajine. "Fronta v regiji Doneck se drži," je dejal v svojem rednem nagovoru in zmago v bitki za mesto, ki jo je razglasila ruska najemniška skupina Wagner, označil za propagando, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zdaj se teroristična država in njeni propagandisti poskušajo pretvarjati, da je del našega mesta Soledar – mesta, ki so ga napadalci skoraj v celoti uničili – nekakšna last Rusije," je dejal Zelenski ter poudaril, da se boji nadaljujejo in da delajo vse, da bi okrepili ukrajinsko obrambo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

1 / 2 2 / 2

Da so pripadniki skupine Wagner zavzeli Soledar, je v torek zvečer sporočil vodja skupine in oligarh Jevgenij Prigožin, medtem ko v Kremlju zavzetja niso potrdili. Prigožinove trditve je nato v sredo najprej zanikal oddelek za strateško komuniciranje ukrajinske vojske, ki je sporočil, da Soledar ostaja ukrajinski.

S trditvami o domnevnem uspehu je Rusija po mnenju ukrajinske strani poskušala zavajati svoje prebivalstvo in "podpirati mobilizacijo".

Če bi Soledar, ki leži približno 15 kilometrov od strateško prav tako pomembnega mesta Bahmut, padel v ruske roke, bi to pomenilo prvo pomembno ozemeljsko pridobitev ruskih sil v zadnjih mesecih.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da Rusija v bitki za mesto trpi "ogromne izgube", vendar je obenem priznal, da so žrtve tudi na ukrajinski strani. Po njegovih besedah so spopadi v Soledarju in Bahmutu "najbolj krvavi" v vojni do zdaj.

Ruske sile v Ukrajini so ob tem v sredo dobile novega poveljnika. Na čelo "posebne vojaške operacije v Ukrajini" je ruski obrambni minister Sergej Šojgu imenoval načelnika generalštaba ruskih sil Valerija Gerasimova. Ta je na tem položaju zamenjal generala Sergeja Surovikina, ki je bil imenovan oktobra lani.

Ruske sile naj bi medtem v sredo napadale tudi mesto Harkov, boji pa so se nadaljevali tudi v južni regiji Herson, kjer naj bi ruski izstrelek zadel porodnišnico in povzročil požar.

9.05 Iz prsi ukrajinskega vojaka uspešno odstranili granato

Ukrajinskemu vojaku so kirurgi iz prsi uspešno odstranili neeksplodirano granato, so sporočili visoki uradniki v Kijevu.

Več preberite tukaj:

8.26 Ukrajinci: V enem napadu v Soledarju ubitih več kot sto Ruskih vojakov

Ukrajinske sile naj bi zgodaj zjutraj izstrelile raketo na ruske enote, je povedalo poveljstvo ukrajinskih sil za posebne operacije v posodobitvi zgodaj zjutraj.

Ukrajinska vojska trdi, da so njene sile v omenjenem napadu na Soledar ubile več kot sto ruskih vojakov.

Понад сотню російських окупантів ліквідовано в районі Соледару.



Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників. pic.twitter.com/8t4SQMtn3P — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 12, 2023

7.36 Velika Britanija: Nismo se še odločili, ali bomo Ukrajini dostavili tanke

Britanski obrambni minister za nabavo Alex Chalk je potrdil, da se vlada še vedno ni odločila, ali bo v Ukrajino poslala tanke.

"Moram biti jasen, da o tem ni bila sprejeta nobena odločitev. Takšna poteza bi imela tudi simbolični pomen in bi Ukrajini zagotovila dodatne zmogljivosti," je, kot poroča Sky News, dejal Chalk.

6.33 Ukrajina: Rusija moškim, ki izpolnjujejo pogoje za služenje vojaškega roka, preprečuje, da bi zapustili državo

Ukrajinski obveščevalci trdijo, da je ruskim nabornikom trenutno prepovedano zapustiti Rusijo, piše Sky News.

Ruska FSB je mejnemu nadzoru države ukazala, naj nabornikom prepreči odhod, je sporočila ukrajinska obrambna obveščevalna služba. Odredba naj bi veljala od 9. januarja.

Prav tako je onemogočen odhod ljudi, ki so "omejeno sposobni za vojaško službo" in vpisani v rezervno sestavo.

Zahodni strokovnjaki menijo, da Rusija načrtuje nove ofenzive v začetku tega leta, Ukrajina pa je opozorila, da bi Moskva lahko sprožila popolno mobilizacijo.

6.25 Objavljeni so zračni posnetki uničenega Soledarja