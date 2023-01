Nemčija kljub pritiskom zadržana do pošiljanja tankov v Ukrajino

Less than a week after Germany finally agreed to send Ukraine Marder infantry fighting vehicles, Poland and France are pushing for Berlin to send Kyiv their more powerful Leopard 2 tank.https://t.co/VP97kddAsV — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 9, 2023

ZDA in države EU, ki skupaj predstavljajo ključno oporo Kijevu v vojaškem spopadu z ruskimi silami, so do zdaj praviloma zavračale pozive k pošiljanju bojnih oklepnikov ali tankov zahodne izdelave Ukrajini. Namesto tega so države, ki so še uporabljale ali v skladiščih imele oborožitev sovjetske izdelave, to poslale v Ukrajino, v zameno pa so dobile modernejšo oborožitev.

Slovenija je septembra Ukrajini namenila 28 tankov

Pri tem je sodelovala tudi Slovenija, ki je septembra Ukrajini namenila 28 tankov tipa M-55, v zameno pa je decembra od Nemčije prevzela 40 taktičnih tovornih vozil 8x8 proizvajalca Rheinmetall MAN.

Ukrajina je Nemčijo sicer že večkrat prosila za tanke, a so v Berlinu vztrajno ponavljali, da se za to ni odločila še nobena zahodna država. Ta argument je nekoliko spodkopal francoski predsednik Emmanuel Macron, ko je ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu preteklo sredo obljubil izvidniška vozila AMX-10 RC oziroma t. i. lahke tanke.

Dan pozneje sta se ameriški predsednik Joe Biden in nemški kancler Olaf Scholz po telefonu dogovorila, da bosta njuni državi Ukrajini dobavili močno oborožena bojna vozila bradley oz. marder. Obe državi nameravata ukrajinske sile tudi usposobiti za njihovo uporabo.

Poljska in Finska, katerih vojski uporabljata tanke Leopard 2, sta izrazili pripravljenost na pošiljanje teh v Ukrajino, a mora Nemčija kot država proizvajalka takšno potezo odobriti, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Sovodja socialdemokratov izrazil zadržke pred pošiljanjem leopardov v Ukrajino

Sovodja Scholzevih socialdemokratov Lars Klingbeil je v sobotnem televizijskem intervjuju izrazil zadržke pred pošiljanjem leopardov v Ukrajino. Pri tem je posebej izpostavil javno izražena stališča ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki vojno v Ukrajini redno opisuje kot konflikt med Rusijo in celotnim Zahodom.

"V tem oziru je prav, da Američani, Francozi, tudi nemška zvezna vlada vedno znova pretehtamo svojo vpletenost v tej vojni," je še dejal Klingbeil.

Podobno stališče je v ponedeljek ponovil Scholz, ki je poudaril, da Nemčija glede dobav orožja ne bo ravnala lastnoročno. "Karkoli drugega bi bilo neodgovorno v tako nevarnem položaju," je povedal kancler.

V ponedeljek so viri blizu britanskega obrambnega ministrstva za tiskovno agencijo PA potrdili, da med vladama v Londonu in Kijevu potekajo pogovori o dobavi tankov britanske izdelave Challenger 2. Datum morebitnih dobav še ni jasen, bi pa takšna poteza odprla vrata za pošiljke tankov iz evropskih držav in ZDA.

Kot danes poroča bruseljski Politico, je Kijev prosil za tanke tudi v Parizu, a naj bi bila francoska vojska zadržana do pošiljanja svojih leclercov na bojišča. Je pa njihov vir potrdil, da je Francija s tanki domače izdelave pripravljena kompenzirati tiste države, ki bi bile pripravljene Ukrajini donirati nemške leoparde.