Finci plačujejo Ukrajincem, da na izstrelkih pošiljajo "sporočila" Rusom

Finski poslanec in nekdanji vodja desničarske stranke Finci Jussi Halla-aho je eden od približno 700 ljudi na Finskem, ki so plačali za napis na ukrajinskem artilerijskem izstrelku. Spletna storitev SignMyRocket namreč ljudi poziva, naj "pošljejo pozdrav" Rusiji tako, da kupijo prostor za sporočilo na raketi, ki jo nato izstrelijo nad ruske sile.

"Prejeli boste fotografijo podpisanega izstrelka z naročenim besedilom. Lahko pa podpišete tudi havbico M777," piše na spletni strani storitve, ki je na Finskem sprožila burne razprave, poroča finski portal Yle News.

Halla-aho se je na Facebooku odzval na članek helsinškega časopisa Helsingin Sanomat o pojavu Fincev, ki kupujejo prostor za sporočilo na ukrajinskih artilerijskih izstrelkih, in dejal, da je tudi sam izkoristil to možnost.

"Vesel božič"

"Vojna se konča šele, ko je pobitih toliko ruskih vojakov, da je nadaljevanje vojne za ruske voditelje politično ali vojaško nemogoče. Zato je ubijanje ruskih vojakov dobra stvar, Ukrajincem pa je treba pomagati, da jih ubijajo," je zapisal finski poslanec in predsednik parlamentarnega odbora za zunanje zadeve.

Glede na objave na Twitterju sta storitev uporabila tudi nekdanji polkovnik finske vojske Martti J. Kari in pisateljica Sofi Oksanen. Prvi je v sporočilu Rusiji zaželel vesel božič, druga pa je zapisala, da je letos na ta način porabila svoj denar za ognjemet.

Za napis na letalu 20 tisoč ameriških dolarjev

SignMyRocket je po informacijah na svoji spletni strani "nevladna, neprofitna organizacija, ki deluje od leta 2014" in se osredotoča na pomoč ukrajinskim oboroženim silam. Napis na stranici artilerijskega izstrelka tako stane okoli 200 ameriških dolarjev, medtem ko lahko sporočilo na stranici bojnega letala nanese tudi do 20 tisoč dolarjev

Po besedah njenega predstavnika Antona Sokolenka je največ donacij doslej prišlo iz ZDA, na drugem mestu pa je Finska, od koder so prejeli približno 700 naročil v skupni vrednosti 140 tisoč evrov. Organizacija je do sedaj zbrala že več kot milijon evrov sredstev, ki naj bi jih nato porabili za nakup avtomobilov, brezpilotnih letal, pnevmatik, generatorjev elektrike in toplih oblačil za ukrajinske vojake.