Zelenski rusko prekinitev ognja označil za laž

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ukrajini je v soboto pozno zvečer prenehala veljati enostranska prekinitev ognja, ki jo je za pravoslavni božič razglasil ruski predsednik Vladimir Putin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v večernem nagovoru prekinitev ognja označil za laž. Iz Ukrajine so sicer tudi med prekinitvijo ognja poročali o obstreljevanju.

"Svet je lahko še enkrat videl, kako lažnive so izjave, ki jih na vseh ravneh dajejo v Moskvi," je dejal Zelenski. "Govorijo o prekinitvi ognja, v resnici pa se je nadaljevalo rusko obstreljevanje Bahmuta in drugih ukrajinskih položajev," je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Putin je enostransko 36-urno prekinitev ognja razglasil v četrtek, veljala naj bi za pravoslavni božič od petka opoldne do sobote opolnoči po moskovskem času.

Propaganda in taktična past Rusov

V Kijevu so prekinitev ognja zavrnili ter jo označili za propagando in taktično past.

Po ruskih trditvah so ukrajinske sile v soboto nadaljevale obstreljevanje njihovih položajev, zato so kljub prekinitvi ognja na napade odgovorili. Boji naj bi se nadaljevali na območjih Hersona, Donecka in Zaporožja.

Po ukrajinskih navedbah sta bila v ruskem obstreljevanju Bahmuta med razglašeno prekinitvijo ognja ubita dva civilista.