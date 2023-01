V Kijevu Putinov poziv k prekinitvi ognja med božičem označili za hinavščino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podoljak se je pred tem že odzval tudi na besede vodje ruske pravoslavne cerkve, patriarha Kirila, ki je pred odločitvijo Putina pozval k prekinitvi ognja. Zapisal je, da ruska pravoslavna cerkev ni avtoriteta za svetovno pravoslavje in da deluje kot "vojni propagandist". Foto: Reuters

"Prvič. Ukrajina ne napada tujega ozemlja in ne ubija civilistov, kot to počne Rusija. Ukrajina na svojem ozemlju uničuje le pripadnike okupacijske vojske ..." je na Twitterju zapisal Podoljak. "Drugič. Rusija mora zapustiti zasedena ozemlja − le tako bo lahko imela 'začasno prekinitev ognja'. Hinavščino obdržite zase," je dodal.

"Ruska pravoslavna cerkev je pozvala h genocidu nad Ukrajinci, spodbujala množične umore in vztraja pri še večji militarizaciji Rusije. Zato je njena izjava o 'božičnem premirju' cinična past in element propagande," je ocenil.

Odziva ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na odločitev Kremlja za zdaj sicer še ni.

Putin je danes za predvečer pravoslavnega božiča in božični dan, torej za 6. in 7. januar, ruskemu obrambnemu ministru Sergeju Šojguju odredil 36-urno prekinitev ognja v Ukrajini. Ta naj bi trajala od 12. ure v petek do polnoči prihodnjega dne.

To je prvič, da je Rusija uvedla popolno prekinitev ognja v Ukrajini od začetka ofenzive februarja lani. Pred tem je ruskega predsednika k enostranski prekinitvi ognja med pravoslavnim božičem danes pozval tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki se je nato kasneje po telefonu pogovarjal še z Zelenskim.