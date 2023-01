Novi napadi na ruske položaje #vŽivo

The Ukro-Nazis shelled hospital in Tokmak region Zaporozhie, thankfully there are no victims, doctors and medical staff evacuated the patients on time! It's time those who produce these missiles to face the trial! #Truth #Justice #Russia #Putin pic.twitter.com/ePsXLa5uES — hazzalouis ♡ (@hazzaLouis3) January 4, 2023

Poudarki dneva:



8.35 ZDA načrtujejo dobavo oklepnih transporterjev Ukrajini

7.40 Ukrajina poroča o novih napadih na ruske položaje

8.35 ZDA načrtujejo dobavo oklepnih transporterjev Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo dejal, da Washington razmišlja o dobavi oklepnih transporterjev Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po podatkih ameriške vojske gre za bojna vozila bradley, ki so običajno opremljena s protitankovskimi izstrelki in strojnico ter lahko služijo tudi za prevoz vojakov.

Na vprašanje, ali je dobava vozil bradley Ukrajini "na mizi", je Biden v sredo odgovoril pritrdilno, ne da bi navedel več podrobnosti, navaja dpa. Za zdaj sicer ni jasno, kateri model vozil bradley bi lahko poslali Ukrajini.

Med obiskom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v ZDA konec decembra se je Washington zavezal tudi, da bo Ukrajini dobavil sistem zračne obrambe patriot. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je ta teden potrdil, da so v Kijevu že stekle priprave za dobavo teh sistemov.

ZDA ob tem Ukrajini že dobavljajo raketne sisteme himars in moderne sisteme zračne obrambe nasams, Kijev pa poleg sistemov zračne obrambe svoje zaveznike že dolgo prosi tudi za tanke in oklepne transporterje zahodne izdelave.

7.40 Ukrajina poroča o novih napadih na ruske položaje

Predstavnik ruske okupacijske uprave v Zaporožju Vladimir Rogov je dejal, da so ukrajinske sile zadele bolnišnico v Tokmaku in da je bil v napadu ubit vojaški zdravnik, pa tudi več pacientov.

Aujourd'hui, les forces de l'UA ont frappé les lieux de concentration des troupes russes dans les villes de Tokmak, Vasylivka et Polohy. On signale de nombreux morts et blessés. pic.twitter.com/YpuidKfdJo — emily dumortier (@DumortierEmily) January 5, 2023

Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo uničeno stavbo, vendar ni mogoče potrditi, da je res šlo za bolnišnico, navaja nemška tiskovna agencija dpa, ki poudarja tudi, da niti ruskih niti ukrajinskih podatkov o številu mrtvih in ranjenih ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

"The situation in the area of ​​the hospital in #Tokmak, the territory of which was shelled by the UAF from the American MLRS #HIMARS" pic.twitter.com/zuokF9gn54 — M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) January 4, 2023

Predstavniki obeh vojskujočih se strani namreč pogosto navajajo veliko število žrtev na nasprotni strani.

Ukrajina sicer že več dni poroča o množičnih napadih na pripadnike ruskih oboroženih sil. Po navedbah Kijeva je bilo samo v napadu na rusko vojaško zaklonišče v Makijevki v regiji Doneck v začetku tedna ubitih 400 ruskih vojakov, v drugi ofenzivi v vasi Čulakivka v regiji Herson pa 500.

Po drugi strani je Moskva v zvezi z ukrajinskimi napadi v preteklih dneh do zdaj uradno potrdila 89 smrtnih žrtev med ruskimi vojaki.