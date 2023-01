Ukrajinci izvedli najsmrtonosnejši napad. Rusi: Razlog je množična uporaba telefonov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ruševinah poslopja na območju pod nadzorom Rusije so našli nova trupla. Foto: Reuters

Napad ukrajinske vojske na ruske sile v mestu Makijivka na vzhodu Ukrajine je omogočila uporaba prenosnih telefonov vojakov, je danes zjutraj sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi in napovedalo ukrepanje proti odgovornim. Obenem so po začetnih navedbah o 63 smrtnih žrtvah to število zvišali na 89, medtem ko Ukrajina govori o še več ubitih.

Trenutno posebna komisija preiskuje okoliščine tega, kar se je zgodilo, je v videu sporočil ruski general podpolkovnik Sergej Sevrjukov. Je pa po njegovih besedah že jasno, da je bil glavni razlog množična uporaba mobilnih telefonov, in to kljub prepovedi.

"Že zdaj je očitno, da sta glavni razlog za to, kar se je zgodilo, v nasprotju s prepovedjo vključitev in množična uporaba mobilnih telefonov vojaškega osebja v dosegu sovražnega orožja," so sporočili z ministrstva.

"To je omogočilo sovražniku, da je lociral in določil koordinate lokacije vojaškega osebja za raketni napad," je dodal. Napovedal je sprejetje ustreznih ukrepov, da se kaj takšnega ne bi ponovilo, in kaznovanje odgovornih.

Sporočil je še, da je število žrtev v ruskih vrstah naraslo na 89, potem ko so v ruševinah poslopja na območju pod nadzorom Rusije našli nova trupla, poročajo tuje tiskovne agencije.

To je najvišje število ubitih Rusov v posameznem napadu

Pred tem je ruska stran navajala 63 ubitih, kar je najvišje število žrtev posameznega napada, ki ga je od začetka ofenzive proti Ukrajini februarja lani priznala Moskva. Ukrajina, ki je prevzela odgovornost za napad, meni, da je dejansko število ubitih še višje, in govori celo o več sto mrtvih vojakih.

Med ubitimi naj bi prevladovali rezervisti, ki so bili vpoklicani v okviru delne mobilizacije. Poslopje, kjer so bili vojaki, so minuto čez polnoč na prvi dan novega leta po navedbah Moskve zadele štiri rakete ameriškega sistem himars, dva izstrelka pa naj bi sestrelila protiraketna obramba.

Napad je na družbenih omrežjih pri ruskih uporabnikih, ki redno poročajo o dogajanju na fronti, sprožil tudi kopico obsodb poveljnikov ruske vojske, ki naj bi bili odgovorni za tako veliko smrti.