Ukrajinska begunka vzela v bran aretiranega nasilneža in šovinista

"Ženske spadajo v dom, sedeti morajo doma, piti kavo in biti tiho. Ne smejo voziti in so moška last," v svojih videoposnetkih, objavljenih na spletu in družbenih omrežjih, poudarja nekdanji profesionalni kikbokser Andrew Tate. Foto: Twitter/Andrew Tate

Romunska policija je pred dnevi vdrla v rezidenco Andrewa Tata, aretirala je njega ter njegovega brata Tristana in ju odpeljala v pripor. Brata sta že od aprila vpletena v policijsko preiskavo skupaj s še dvema romunskima državljanoma.

Brata osumljena psihičnega in fizičnega ustrahovanja žensk

Brata sta osumljena psihičnega in fizičnega ustrahovanja žensk. Skupaj še z dvema osumljencema naj bi ustanovila organizirano kriminalno združbo z namenom novačenja, nastanitve in izkoriščanja žensk, tako da so jih prisilili k ustvarjanju pornografskih vsebin, namenjenih ogledu na specializiranih spletnih mestih za plačilo.

Po navedbah policije sta se brata dogovarjala z romunskimi državljani, da ženske pod pretvezo pripeljejo v njihovo vilo v Bukarešti. Ko so te prišle na njihovo posestvo, so jih fizično in psihično ustrahovali, nato pa jih prisilili, da so ostale in snemale pornografske videoposnetke. Najmanj ena žrtev je bila posiljena dvakrat, so povedali preiskovalci, skupno pa so iz njihovega kompleksa rešili šest žrtev, je STA povzela poročanje nemške tiskovne agencije dpa.

Ukrajinka Lisa, ki je pred vojno pobegnila v Romunijo

Med aretiranimi je tudi 22-letna ukrajinska begunka z imenom Lisa, ki je živela v Tatovi hiši skupaj z dvema njegovima pomočnikoma ter dvema romunskima vplivnicama na TikToku. Ukrajinka zanika, da bi bil kdorkoli od njih vpleten v izdelovanje pornografskih videoposnetkov. "Nič, kar trdi policija, ni res. Poznam ju (Andrewa Tata in brata Tristana, op. p.) in vem, da tega nista mogla storiti."

Andrewa Tata so pred dnevi aretirali romunski policisti. Foto: Reuters

"Dekletom, ki živijo pri Tatu, ni treba početi tega. To so dobra dekleta," je Lisa povedala britanskemu The Timesu. Ukrajinka, ki je v svoji domovini delala v marketingu neke ukrajinske nepremičninske agencije, je Tatovega brata spoznala pred tremi leti na neki zabavi v Kijevu. Lisa je novinarjem povedala, da je Tatova vpletenost v spletno industrijo seksa preteklost.

"Imata tako veliko denarja. Ne bi mogla zaslužiti toliko denarja samo s klepeti o seksu," pravi Ukrajinka. Trdi tudi, da je v Tatovi rezidenci v Bukarešti živela, potem ko je letos pobegnila pred vojno. Lisa dvomi, da ima romunska policija trdne dokaze proti bratoma Tate.

Glede Andrewa, ki je znan po svojem javnem zagovarjanju šovinizma in nasilja, pa je 22-letna Ukrajinka povedala: "Andrew se tako grdo obnaša samo v svojih videoposnetkih. V resnici ni takšen."