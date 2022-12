V četrtek so v Romuniji aretirali kontroverznega vplivneža Andrewa Tata, ki je pozornost javnosti pritegnil s svojimi šovinističnimi izjavami in spodbujanjem nasilja. Oblasti so ga prijele, potem ko je objavil videoposnetek, v katerem je žalil švedsko aktivistko Greto Thunberg, svojo lokacijo pa je ponesreči izdal s škatlo za pico, ki se pojavi na posnetku.

Pred dnevi je Andrew Tate na Twitterju napadel podnebno aktivistko Greto Thunberg. Potem ko se je ta odzvala in zapisala, naj ji več o tem pove na elektronskem naslovu "smalldickenergy@getalife.com", je Tate objavil videoposnetek, v katerem jo je dodatno užalil in naredil usodno napako. Na videoposnetku Tate zahteva, naj mu prinesejo pico, in izkaže se, da gre za picerijo Jerry's, ki pice dostavlja na območju Bukarešte. Na podlagi škatle za pico so romunske oblasti izsledile njegovo lokacijo, poroča Daily Mail.

Tata policija išče zaradi obtožb, da je sodeloval v hudodelski združbi za namene trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja žensk.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022

Tiskovni predstavnik romunske policije je pojasnil, da je bila policija seznanjena s tem, da ima Tate rezidenco v romunski prestolnici, vendar se je vse do zdaj spretno skrival. Tokrat pa ga je izdala škatla za pico.

Policija je vdrla v njegovo rezidenco, aretirala je njega ter njegovega brata Tristana in ju odpeljala v pripor. Brata sta že od aprila vpletena v policijsko preiskavo skupaj s še dvema romunskima državljanoma. Njihovo pridržanje pa je potrdil njun odvetnik, poroča britanski BBC.

Brata osumljena psihičnega in fizičnega ustrahovanja žensk

"Zdi se, da so štirje osumljenci ustanovili organizirano kriminalno združbo z namenom novačenja, nastanitve in izkoriščanja žensk, tako da so jih prisilili k ustvarjanju pornografskih vsebin, namenjenih ogledu na specializiranih spletnih mestih za plačilo," je sporočilo romunsko tožilstvo.

Po navedbah policije sta se brata dogovarjala z romunskimi državljani, da ženske pod pretvezo pripeljejo v njihovo vilo v Bukarešti. Ko so te prišle na njihovo posestvo, so jih fizično in psihično ustrahovali, nato pa jih prisilili, da so ostale in snemale pornografske videoposnetke.

Najmanj ena žrtev je bila posiljena dvakrat, so povedali preiskovalci, skupno pa so iz njihovega kompleksa rešili šest žrtev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.