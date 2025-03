Trumpova lepotica, ki občuduje ženskomrzneža

"Bila si v baru. Bila si v baru. Bila si v baru, AOC. Umiri se. In nisi bila (v baru, op. p.), da bi kaj spila, ampak da si stregla drugim." To so besede, ki v zadnjih dneh v ZDA dvigajo prah. Izrekla jih je 40-letna Alina Habba, svetovalka predsednika Donalda Trumpa.

Norčevanje iz pripadnikov delavskega sloja?

Alina Habba se je norčevala iz Alexandrie Ocasie-Cortez, demokratske kongresnice iz New Yorka, ki je znana tudi kot AOC (začetnici njenega imena in priimkov). AOC, ki prihaja iz revne družine portoriških korenin, je v preteklosti po študiju nekaj časa delala tudi kot natakarica.

Alina Habba se je v pogovoru z novinarjem Fox News Seanom Hannityjem iz AOC norčevala zato, ker je ta grajala najbogatejšega človeka in tesnega Trumpovega sodelavca Elona Muska. Kritiki Alini Habbi očitajo zlasti, da se z norčevanjem iz natakarskega dela AOC norčuje iz vseh Američanov, ki opravljajo podobna dela oziroma ki prihajajo iz delavskega sloja.

Odvetnica iraških korenin

Vsekakor je Alina Habba ena od medijsko najbolj izpostavljenih obrazov Trumpovega drugega predsedniškega mandata. Nastopanje v javnosti ji ni tuje, več kot očitno ga ima rada. Medijsko izpostavljena je že od leta 2021, ko je postala Trumpova odvetnica.

Alina Habba se norčuje iz Alexandrie Ocasio-Cortez:

Alina Habba mocks AOC for having worked at a bar.



Not all of us had the talent to go to Widener University Commonwealth Law School.



The average LSAT there indicates a lower IQ than AOC’s undergrad!



The last person who should talk like this. pic.twitter.com/dsdZTqQqVz — Richard Hanania (@RichardHanania) March 14, 2025

Alina Saad Habba, kot je njeno polno ime, ima zanimivo preteklost. Rodila se je v ZDA, a sta njena starša iraška kristjana, ki sta se v 80. letih preteklega stoletja iz Iraka preselila v ZDA. Njena družina pripada verski skupnosti kaldejskih katoličanov, ki so del Rimskokatoliške cerkve.

Iz modne industrije v svet prava

Najprej je delala v modni industriji, nato pa se je odločila za študij prava. Zdaj ima svojo odvetniško družbo, ki se imenuje Habba, Madaio & Associates. Njen sedež je v kraju Bedminister v zvezni državi New Jersey. Tam ima svoje igrišče za golf in svoj golfklub tudi Trump. Prav v tem golfklubu se je leta 2019 prvič srečala s Trumpom.

Alina Habba se je sčasoma vse bolj uveljavila v Trumpovem krogu. Na republikanski nacionalni konvenciji v Milwaukeeju julija lani je bila ena od glavnih govornic, opazno je tudi sodelovala na Trumpovem predvolilnem shodu v Madison Sqaure Gardnu.

Alina Habba Andrewu Tatu: Sem tvoja velika občudovalka

Decembra lani jo je Trump, ko je oblikoval svojo administracijo, s katero je ZDA začel vladati 20. januarja letos, imenoval za svojo svetovalko. Alina Habba je kot Trumpova svetovalka prvo afero zakuhala že februarja letos, ko se je označila kot velika občudovalka desnega vplivneža Andrewa Tata. Ta je takrat v Romuniji čakal na sojenje in je med drugim obtožen posilstva in trgovine z ljudmi.

Alina Habba o občudovanju Andrewa Tata (od 00:19):

Andrew Tate: “I'm very close with the Trump family. I know them well. I spoke to Barron after the incident [In Butler]. I look forward to once I'm free being with Donald Trump in person." pic.twitter.com/mxBH2e3rqs — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 28, 2025

Zaradi njenih besed so se pojavile zahteve, naj jo Trump odpusti. To se seveda ni zgodilo. Še več, Andrewu Tatu in njegovemu bratu Tristanu je Bukarešta na več kot očiten pritisk Trumpove administracije dovolila odhod iz Romunije v ZDA.

Alina Habba se distancira od bratov Tate

Ker pa so očitki na račun bratov Tate, ki imata dvojno državljanstvo, ameriško in britansko, ter se z obtožbami soočata tako v Veliki Britaniji kot ZDA, zelo veliki, je Alina Habba pred dnevi začela razlagati, da so obtožbe proti bratoma Tate skrb vzbujajoče in da je bratoma treba soditi. Obenem zdaj trdi, da je bila njena izjava, da je velika občudovalka Andrewa Tata, zmanipulirana oziroma napačno razumljena.

Alina Habba se skuša distancirati od Tata:

Alina Habba walks back her gushing over Andrew Tate. I guess MAGA sort of found its limit maybe? pic.twitter.com/Gf68jIB6hK — Richard Hanania (@RichardHanania) March 14, 2025

Alina Habba ima za sabo tudi dokaj pestro zasebno preteklost. Med letoma 2011 in 2019 je bila poročena z odvetnikom Matthewem Eyetom, s katerim ima hčerko in sina. Leta 2020 se je poročila z Greggom Ruebenom, ki je judovskega rodu in je izvršni direktor newyorškega podjetja, ki se ukvarja z upravljanjem parkirišč.

Kdaj se je Alina Habba zapletla z Reubenom?

Zaradi kratke časovne razlike med koncem njenega prvega zakona in začetkom drugega so se pojavila ugibanja, ali se je Alina Habba z Reubenom zapletla že v času, ko je bila še poročena z Eyetom.