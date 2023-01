Nemški kancler pod vse večjim pritiskom, ali naj Ukrajini pošlje tanke

Ukrajina je Nemčijo že večkrat zaprosila za tanke, a so v Berlinu vztrajno ponavljali, da se za to ni odločila še nobena zahodna država. Ta argument ne velja več, potem ko je francoski predsednik Emmanuel Macron ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu v sredo obljubil "lahke bojne tanke".

"Argument, da Nemčija ne sme delovati sama, na katerega so se vseskozi sklicevali v uradu kanclerja, je popolnoma zastarel," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarila Marie-Agnes Strack-Zimmermann iz vrst liberalcev (FDP), ki vodi odbor nemškega parlamenta za obrambo. "Francija ponovno prevzema vlogo, ki so jo pričakovali od Nemčije, in gre naprej sama," je dodala. Menila je še, da bi moral kancler "končno prepoznati znamenje časa in ukrepati".

Berlin v stalnih pogovorih z zavezniki

Vir v nemški vladi je za AFP povedal, da je Berlin v "stalnih pogovorih s francoskimi in ameriškimi zavezniki" o vojaški pomoči Kijevu. Omenil je, da je za sredino januarja predvideno srečanje zahodnih zaveznikov, na katerem naj bi razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini.

Alexander Graf Lambsdorff, ki po poročanju medijev velja za najverjetnejšega novega nemškega veleposlanika v Rusiji, je prav tako menil, da mora Berlin ponovno oceniti svoje stališče. "Mislim, da je to na splošno povsem nova situacija za Zahod, ko države dobavljajo nove kategorije oborožitve", je dejal za nemški radio.

Nemški časnik Süddeutsche Zeitung, ki se sklicuje na vir v nemški vladi, danes poroča, da bo Nemčija Ukrajini poslala pehotna bojna vozila marder. Dobili naj bi jih iz zalog nemške vojske, še verjetneje pa iz industrijskih zalog. Odločitev naj bi Nemčija sprejela v tesnem sodelovanju s Francijo in ZDA. Ni sicer še jasno, koliko tankov naj bi Nemčija dobavila Ukrajini in kdaj, še piše časnik.

Podkancler: Ne bomo prenehali dobavljati orožja Ukrajini

Nemški podkancler Robert Habeck je danes na poslovni konferenci v Oslu dejal, da je Berlin Kijevu ponudil možnost nadaljnje dobave orožja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Ne bomo prenehali dobavljati orožja Ukrajini," je poudaril. Na vprašanje o oklepnih vozilih je dejal, da bo Nemčija dobave vedno prilagajala potrebam bojišča.

V Kijevu so po navedbah ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe tudi že stekle priprave za dobavo ameriških sistemov zračne obrambe patriot. Da bodo ZDA Ukrajini dobavile patriote, so v Washingtonu potrdili na dan obiska Zelenskega ZDA, ob koncu minulega leta.