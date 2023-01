Putin za pravoslavni božič odredil prekinitev ognja v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je za predvečer pravoslavnega božiča in božični dan, torej za 6. in 7. januar, obrambnemu ministru odredil prekinitev ognja v Ukrajini, so sporočili iz Kremlja. Ta naj bi trajala od 12. ure v petek do polnoči prihodnjega dne. K prekinitvi spopadov je pred tem že pozval vodja ruske pravoslavne cerkve, patriarh Kiril.