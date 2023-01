Ukrajinci: Ruske izjave o 600 ubitih so laž #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinci zanikajo ruske trditve, da so v raketnem napadu na ukrajinsko mesto Kramatorsk ubili 600 ukrajinskih vojakov. Iz Nikopola poročajo, da so mesto ponoči obstreljevale ruske sile, pri čemer naj bi ena oseba umrla, dve pa sta bili poškodovani.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.47 Ukrajina: Ruske izjave o 600 ubitih so laž

6.14 Vodja vojaške uprave Nikopola: Rusi obstreljevali mesto, en mrtev, dva ranjena

Ukrajinci zanikajo ruske trditve, da so v raketnem napadu na ukrajinsko mesto Kramatorsk ubili 600 ukrajinskih vojakov. Reuters navaja, da je napad povzročil škodo, vendar ni uničil zgradb, očitnih dokazov o žrtvah pa ni. Rusi so sicer trdili, da so v tem napadu ubili 600 ukrajinskih vojakov.

"To ni res. Ruska vojska je včeraj ob 23.30 s sedmimi raketami napadla Kramatorsk. Vendar to ni imelo vpliva na ukrajinsko vojsko," je dejal vojaški tiskovni predstavnik Sergij Ceravatji.

Jevhen Jevtušenko, vodja vojaške uprave Nikopola, je poročal, da so ruske sile obstreljevale mesto Nikopol in naselje Červonohrihorivska. V požaru je ena oseba umrla, dve pa sta bili poškodovani.