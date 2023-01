Zelenski: Nemčija naredila pomemben korak naprej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je znova izrazil hvaležnost, potem ko so se Washington, Berlin in Pariz zavezali k temu, da bodo državi dobavili bojna oklepna vozila. "Ukrajinsko moč in obrambno sodelovanje s partnerji nam je uspelo dvigniti na novo raven," je dejal v videonagovoru.