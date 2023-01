Putinov kuhar razril, zakaj je zavzetje tega majhnega mesta tako pomembno za Ruse #vŽivo

319. dan vojne v Ukrajini. Ustanovitelj in vodja zasebne vojaške skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je v soboto dejal, da želi, da njegove sile in ruska vojska zavzamejo majhno mesto Bakhmut na vzhodu Ukrajini. Razkril je tudi, zakaj bi bila ta zmaga zanj tako pomembna.

Jevgenij Prigožin, vodja ruske skupine plačancev Wagner, ki se bori za Bakhmut, je v soboto razkril, zakaj je mesto strateško tako pomembno.

"Češnja na torti je sistem rudnikov Soledar in Bakhmut, ki je pravzaprav mreža podzemnih mest. Ne samo, da lahko zadrži večjo skupino ljudi na globini od 80 do 100 metrov, ampak se tam lahko premikajo tudi tanki in bojna vozila," je pojasnil Prigožin in Bahmut označil za "resno logistično središče z edinstvenimi obrambnimi utrdbami."

Rusko obrambno ministrstvo je v soboto sicer poročalo o hudih spopadih v vzhodni Ukrajini. Tiskovni predstavnik ukrajinskega obrambnega ministrstva je dejal, da je mesto Soledar, ki je blizu Bakhmuta in kjer je rudnik soli, kljub močnim ruskim napadom še vedno pod ukrajinskim nadzorom.