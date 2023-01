Rusija vztraja, da spoštuje prekinitev ognja

Generalštab ukrajinske vojske je danes sporočil, da je Rusija v zadnjih 24 urah izvedla en raketni napad in iz raketometov izstrelila 20 izstrelkov. Oblasti so poleg tega poročale o dveh ubitih in 13 ranjenih v Bahmutu, ruske enote pa naj bi poleg tega obstreljevale tudi Herson na jugu, še piše AFP. Foto: Reuters