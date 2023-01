Papež pozval k molitvi za mir v Ukrajini

"Naj rojstvo našega odrešenika daje ukrajinskemu ljudstvu tolažbo in upanje ter navdih za konkretne korake, ki bodo končno prinesli konec spopadov in mir," je pred večtisočglavo množico na Trgu svetega Petra v Rimu dejal papež.

Kritiziral je pasivnost družbe in vernike posvaril, naj ne podležejo apatiji. "Zdi se, da nam vse govori, naj ne razmišljamo preveč, pustimo vse pri miru in uživamo v življenju," je dejal in v luči tega pozval k postavljanju vprašanj ter sprejemanju presenečenj in nepredvidljivega.

Kristjani danes praznujejo praznik svetih treh kraljev

V svoji pridigi je citiral tudi besede svojega pokojnega predhodnika Benedikta XVI., ki je bil v četrtek pokopan v kripti vatikanske bazilike. Prav tako pa je pozdrave poslal pravoslavni cerkvi. "Posebej jih želim poslati bratom in sestram v Ukrajini," je še dodal.

Večji del kristjanov danes obeležuje praznik Gospodovega razglašenja, imenovan tudi praznik svetih treh kraljev. Z njim se spominjajo prihoda kraljevih odposlancev, ki so prišli v Betlehem preverit, ali se je na božič res rodil odrešenik.

V Svetem pismu število kraljevih odposlancev ni navedeno. Matejev evangelij navaja le, da so novorojenemu detetu prinesli troje daril, in sicer zlato, kadilo in miro. Od tod izvira sklep, da so bili darovalci trije, iz legend pa izhajajo tudi njihova imena − Gašper, Miha in Boltežar.