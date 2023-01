Zelenski: Obrambno sodelovanje nam je uspelo dvigniti na novo raven #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je po zadnjih obljubah dodatne oborožitve, vključno z oklepnimi vozili, v petek zahvalil ZDA in Nemčiji. Menil je, da so s tem sodelovanje s partnerskimi državami na področju obrambnih zmogljivosti dvignili na novo raven.

"Končno lahko rečemo, da nam je uspelo obrambno sodelovanje Ukrajine s partnerji dvigniti na novo raven," je v večernem nagovoru dejal Zelenski in dodal, da prav to zdaj potrebujejo. Odslej bo imela Ukrajina "več zračne obrambe, več oklepnih vozil, prvič tudi zahodne tanke, več orožja in izstrelkov", je dejal.

Pri tem je še posebej izpostavil zadnjo napoved pomoči v Washingtonu in Berlinu, potem ko sta se ameriški predsednik Joe Biden in nemški kancler Olaf Scholz v četrtek dogovorila, da bosta po francoski odločitvi o dobavi lahkih tankov tudi njuni državi Ukrajini dobavili oklepna vozila tipa bradley in marder.

Poleg tega bo Nemčija Ukrajini zagotovila protiraketni sistem patriot, ki so ga Kijevu pretekli mesec obljubile tudi ZDA.

"Nemčija je naredila velik korak naprej pri krepitvi varnosti ne le Ukrajine, ampak celotne Evrope," je v nagovoru, objavljenem na spletni strani ukrajinskega predsedstva, dejal Zelenski.

Še pred tem je posebno videosporočilo namenil pravoslavnemu božiču, ki ga pravoslavni verniki praznujejo danes. Kot je dejal, gre za praznik harmonije in družinske enotnosti.

"In skupaj smo velika ukrajinska družina. Ne glede na to, kje smo - doma, na delu, v jarku, na cesti, v Ukrajini ali na tujem -, je naša družina enotna kot nikoli prej. V svojem pogumu, stanovitnosti, medsebojnem spoštovanju in pomoči," je dodal.