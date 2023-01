Borrell: Ruska prekinitev ognja v Ukrajini ni verodostojna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ko agresor govori o prekinitvi ognja, mislim, da je občutek, ki nas vse navdaja, dvom spričo takšne hinavščine," je dodal ter pozval h "konkretnim ukrepom na terenu", vključno s "popolno ustavitvijo vojaških napadov" in umikom ruskih sil z ukrajinskega ozemlja. Foto: Reuters

"Kremelj je popolnoma neverodostojen in ta izjava o enostranski prekinitvi ognja ni verodostojna," je v maroški prestolnici Rabat dejal Borrell. Ob tem je spomnil, da je "nezakonito agresijo" na Ukrajino sprožila Rusija.

"Ker takšnih konkretnih ukrepov ni, se zdi, da je enostranska prekinitev ognja le poskus Rusije, da bi si pridobila čas za prerazporeditev svojih enot in da bi popravila svoj okrnjen mednarodni ugled," je še ocenil prvi mož diplomacije EU.

Iz Donbasa poročali o nadaljevanju spopadov

Po ukazu ruskega predsednika, objavljenem v četrtek, je v Ukrajini danes opoldne po moskovskem času oziroma ob 10. uri po srednjeevropskem začela veljati enostranska 36-urna prekinitev ognja. Trajala naj bi za čas praznovanja pravoslavnega božiča oziroma do sobote opolnoči. V Kijevu so poziv k prekinitvi ognja zavrnili in ga označili za prikrit poskus krepitve ruskih sil.

Kljub razglasitvi prekinitve ognja so danes iz Donbasa poročali o nadaljevanju spopadov. Poročevalci AFP naj bi v Bahmutu, kjer v zadnjih tednih potekajo najsrditejši boji, slišali tako ukrajinsko kot rusko topništvo.

Borrellov dvodnevni obisk v Maroku sicer mineva v senci enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, v katerega naj bi bila poleg Katarja vpletena tudi severnoafriška kraljevina. Njena zunanja informacijska služba Dged naj bi namreč na najvišji ravni poskušala vplivati na odločitve parlamenta, predvsem prek stranke S&D.