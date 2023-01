Služenje vojaškega roka obvezno za najstnike, rojene v letih 2005 in 2006. Poziv staršem: Odpeljite jih na varno. #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Starše šoloobveznih otrok so pozvali, naj jih odpeljejo na varnejše mesto. Foto: Reuters

Ruska vojska sestavlja sezname ljudi, ki jih je mogoče mobilizirati, so sporočile ukrajinske oblasti. Tako naj bi se na obvezno služenje vojaškega roka morali prijaviti najstniki iz regij Lugansk in Doneck, rojeni v letih 2005 in 2006, ki bodo leta 2023 postali polnoletni. Starše šoloobveznih otrok na ozemljih pod rusko okupacijo zato pozivajo, naj jih odpeljejo na varno.