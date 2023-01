Rusi rekrutirali 30 prebivalcev doneške regije, med njimi so štirje invalidi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri prejšnji delni mobilizaciji je Rusija rekrutirala državljane, ki so bili prestari ali premladi, da bi šli v vojno, tokrat pa naj bi mobilizirali tudi invalide. Foto: Reuters

"Dva dni so bili na urjenju na poligonu Vostočni, nato pa so jih napotili v vojaško enoto ruskih okupacijskih sil," piše v izjavi, ki so jo povzeli ukrajinski mediji.

Ukrajina je pred kratkim opozorila, da želi ruski predsednik Vladimir Putin pred novo ofenzivo mobilizirati do pol milijona novih vojakov.

Pri prejšnji delni mobilizaciji, ki so jo vojaški blogerji opisali kot neuspešno, je Rusija rekrutirala državljane, ki so bili prestari ali premladi, da bi šli v vojno, tokrat pa naj bi mobilizirali tudi invalide.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega obrambnega ministrstva Andrij Černjak je za nemške medije povedal, da bo ruska mobilizacija razglašena 15. januarja in bo najbolj prizadela tiste v Moskvi in ​​Sankt Peterburgu.