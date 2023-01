Bo profesorica ekonomije spravila v kot razvpitega milijarderja?

Češki volivci bodo danes in jutri volili novega predsednika države. Med osmimi kandidati imajo po čeških javnomnenjskih anketah največ možnosti trije: nekdanji premier Andrej Babiš, nekdanji načelnik generalštaba češke vojske Petr Pavel in nekdanja rektorica univerze v Brnu Danuše Nerudova.

Za položaj predsednika Češke, od katerega se poslavlja Miloš Zeman, se poteguje osem kandidatov. To so nekdanji premier Andrej Babiš, nekdanji načelnik generalštaba češke vojske Petr Pavel, nekdanja rektorica univerze v Brnu in profesorica ekonomije Danuše Nerudova, nekdanji veleposlanik v Franciji Pavel Fischer, nekdanji veleposlanik v Rusiji Jaroslav Bašta, senator Marek Hilšer, rektor Karlove univerze v Pragi Tomaš Zima ter podjetnik in matematik Karel Diviš.

Babišu v drugem krogu slabo kaže

Če so še pred enim letom ankete napovedovale zmago milijarderju Babišu, pa mu letos kaže slabše. Skoraj zagotovo bo potreben še drugi krog, ki bo 27. in 28. januarja. Za preboj v drugi krog imajo največ možnosti Babiš, Pavel in Nerudova. Prvemu ankete, ki so bile opravljene v tem letu, napovedujejo od 26,7 do 29,5 odstotka glasov, drugemu od 26,5 do 28,6 odstotka, tretjemu pa od 21 do 24,6 odstotka.

Andrej Babiš je velik favorit za zmago v prvem krogu, v drugem krogu pa mu slabo kaže, ne glede na to, ali se bo soočil s Pavlom ali Nerudovo. Foto: Reuters

Če Babiš lahko dobi največ glasov v prvem krogu, pa bo imel po anketah velike težave v drugem krogu. Premagala bi ga tako Pavel kot Nerudova, in to s precejšnjo prednostjo. Babiš naj bi, če gre verjeti anketam, v drugem krogu dobil le okoli 40 odstotkov glasov.

Velika Babiševa odbojnost med volivci

Češki sociolog Josef Mlejnek je v pogovoru za enega od čeških medijev povedal, da lahko Babiš računa le na volivce njegove stranke Ano, ki predstavljajo od 25 do 30 odstotkov volilnega telesa. A velika večina preostalih volivcev Babiša zavrača. V drugem krogu lahko tako poleg volivcev stranke Ano računa le še na del Zemanovih volivcev.

Nekdanji načelnik češkega generalštaba Petr Pavel ima po anketah največ možnosti, da se prebije v Hradčane, domovanje čeških predsednikov. Foto: Guliverimage

Vprašanje je, kako bo na volivce vplivala nedavna odločitev češkega sodišča, ki je Babiša oprostila vpletenosti v dva milijona evrov vredno domnevno goljufijo pri pridobivanju subvencij Evropske unije. Zadnji anketi Mediane in Ipsosa, ki sta bila deloma opravljeni že po oprostilni sodbi, nista preveč optimistični za milijarderja slovaškega rodu. Babiš je sicer obogatel v času privatizacije po zlomu komunizma v nekdanji Češkoslovaški, kjer je bil med drugim tudi nekdanji sodelavec tajne službe StB.

Nerudova se predstavlja za neobremenjeno s preteklostjo

Na Babiševe težave zaradi domnevne korupcije so njegovi tekmeci v kampanji precej opozarjali, tudi 44-letna ekonomistka Nerudova. Ta je v kampanji poudarjala, da sama nima bremen iz preteklosti in da se zato lahko popolnoma posveti reševanju čeških težav.

Petr Pavel bi po anketah v drugem krogu premagal Danušo Nerudovo. Foto: Guliverimage

Nerudova, ki velja za kandidatko liberalne Prage, je v kampanji tudi poudarjala, da je bil general Pavel v času komunizma član komunistične partije. A po anketah to ne bi bilo dovolj za zmago nad Pavlom. Češki anketarji v zadnjem merjenju javnega mnenja v morebitnem drugem krogu med Pavlom in Nerudovo prvemu dajejo okoli 56 odstotkov, drugi pa 44 odstotkov glasov.

Visoke cene energentov, inflacija in Ukrajina

Tako kot drugod po svetu predstavljajo tudi na Češkem glavne težave visoke cene energentov in inflacija, ta na Češkem, ki ni v evroobmočju, dosega skoraj 20 odstotkov.

Žgoča tema je tudi Ukrajina. Jasno podporo nadaljevanju diplomatske, finančne in vojaške pomoči Ukrajini so po poročanju čeških medijev izrazili Diviš, Hilšer, Fischer, Nerudova in Pavel. Babiš, Bašta in Zima so manj navdušeni nad pomočjo Ukrajini. Babiš je tako dejal, da bi morali pomoč usklajevati z državami EU in Natom, Bašta pa zagovarja pogajanja in ne vojne.

Prvi krog čeških volitev se začenja na petek 13., zaradi česar je češko notranje ministrstvo volivce, ki imajo morda strah pred tem datumom, na Twitterju na šaljiv način povabilo na volišča: "Premagajte svoj strah, pridite na volišča."