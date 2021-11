Mož, čigar oče je preživel holokavst, bo zavladal najbogatejši višegrajski državi

Konservativec Petr Fiala, ki bo ta teden postal češki premier, je bil v 80. letih preteklega stoletja protikomunistični družbeni aktivist. Je nasprotnik islamizma in zadržan do priseljevanja muslimanov v EU. Pogodu mu ni niti sodelovanje z Rusijo in Kitajsko.

Po štirih letih se bo milijarder Andrej Babiš poslovil z oblasti v Pragi. Na volitvah 9. oktobra letos je njegova levoliberalna populistična stranko Ano sicer dobila največ glasov in sedežev v češkem parlamentu (72 od skupno 200 sedežev), toda ostala brez tesnih zaveznikov, socialdemokratov in komunistov, ki so letos ostali pred vrati parlamenta.

Nova češka vladna koalicija

Drugo največje število sedežev, 71, je osvojila desnosredinska koalicija Skupaj (češko Spolu), ki jo sestavljajo Fialova Demokratska državljanska stranka (ODS), Krščanska in demokratska unija – Češka ljudska stranka (KDU-ČSL) in Top 09. Tretja je bila koalicija Piratov in županov z 28 sedeži. Skupaj ter Pirati in župani so že oblikovali novo vladno koalicijo.

Nova vlada bo po napovedih delo začela opravljati ta četrtek. 57-letni Fiala bo predsednik vlade, Marian Jurečka, vodja KDU-ČSL, bo minister za delo in socialne zadeve, Igor Bartoš, vodja Piratov, bo minister za regionalni razvoj in digitalizacijo, Vit Rakušan, vodja liberalne stranke Župani in neodvisni, pa notranji minister. Predsednica Top 09 Marketa Pekarova-Adamova pa je bila 10. novembra letos že izvoljena za predsednico češkega parlamenta.

Babiš v opoziciji

Babišev Ano bo odšel v opozicijo, kjer mu bo družbo delala najbolj desna češka parlamentarna stranka Svoboda in neposredna demokracija (SPD), katere predsednik Tomio Okamura je češko-japonsko-korejskega rodu.

Novo češko vlado sestavljajo stranke predvolilne koalicija Skupaj ter Piratov in županov. Koalicijo Skupaj sestavljajo ODS, KDU-ČSL in Top 09, Pirate in župane pa Pirati ter Župani in neodvisni. Na fotografiji od leve proti desni: vodja krščanskih demokratov Marian Jurečka, vodja Top 09 Marketa Pekarova-Adamova, vodja ODS Petr Fiala, vodja Piratov Ivan Bartoš ter vodja Županov in neodvisnih Vit Rakušan. Krščanski demokrati, Top 09 ter Župani in neodvisni so člani Evropske ljudske stranke, ODS pa Evropskih konservativcev in reformistov. Malce bolj levo usmerjeni so le Pirati, ki so del evropskih Zelenih. Foto: Guliverimage

Fialovi v koncentracijskem taborišču

Novi češki premier Fiala prihaja iz ugledne moravske družine iz Brna. Njegov dedek František Fiala je bil pravnik, ki je pred drugo svetovno vojno opravljal številne pomembne upravne funkcije na Moravskem. Ker pa je bila njegova žena Františka po očetu Judinja, je morala njegova družina, tudi sinova Igor in Jiři, v taborišče, čeprav so bili katoličani.

Igor Fiala, oče Petra Fiale, se je po koncu druge svetovne vojne vključil v češko komunistično partijo. Ta je bila po drugi svetovni vojni najbolj priljubljena češka oziroma češkoslovaška stranka. Križ čez partijo je Igor Fiala napravil leta 1956, ko je sovjetska Rdeča armada nasilno zatrla madžarsko vstajo. Igor Fiala je po izstopu iz partije delal kot fizični delavec, njegova žena Zdenka pa je bila uradnica.

Univerzitetno podzemlje in skrivna cerkev

Petr Fiala se je v 80. letih, ko je Češkoslovaški vladal Gustav Husak (na oblast so ga po zadušitvi praške pomladi postavili Sovjeti), vključil v kroge protikomunističnih oporečnikov, ki so bili del t. i. univerzitetnega podzemlja (med drugim so tihotapili "subverzivne" knjige z Zahoda in pripravljali predavanja zahodnih akademikov na Češkoslovaškem – na primer britanskega filozofa Rogerja Scrutona).

Češka je najbogatejša in najrazvitejša višegrajska država. Med t. i. tranzicijskimi državami pa zaostaja samo za Slovenijo. Foto: Guliverimage

Fiala, ki se je krstil leta 1986, je sodeloval tudi v skrivni cerkvi oziroma v katoliškem krogu okoli škofa Stanislava Kratkyja, someščana iz Brna. Ta je v mestu organiziral skrivni teološki študij. Katoliška cerkev je bila na Češkoslovaškem po drugi svetovni vojni pod udarom komunistične oblasti.

Katolištvo je imelo velik vpliv zlasti na Slovaškem in Moravskem, na "ožjem" Češkem z njeno husitsko zgodovino pa precej manj (Češko republiko, kot je uradno ime Češke, sestavljajo tri zgodovinske češke dežele: Češka, Moravska in češka Šlezija).

Ljubezen med žametno revolucijo

Med žametno revolucijo, ki je vrgla z oblasti komuniste, je Petr Fiala spoznal svojo bodočo ženo Jano. Oba sta se vrgla v akademske vode. Politolog Fiala je tako na Masarykovi univerzi v Brnu postal tudi rektor in prorektor. Leta 2012 je iz profesorskih vod zajadral v "čisto" politiko. Za eno leto je postal minister za izobraževanje in šport v vladi Petra Nečasa (ODS).

Leta 2014 je Fiala postal predsednik takrat opozicijske ODS. Ta stranka, ki ima korenine v prostotržnem krilu "žametnorevolucionarnega" Državljanskega foruma (OF), je pod vodstvom Vaclava Klausa zaznamovala prva leta Češke po koncu komunizma.

Češki thatcherjanci

Klaus je velik občudovalec zdaj že pokojne britanske konservativne premierke Margaret Thatcher, zato je ODS nekakšna češka kopija britanskih torijcev. Leta 2009 je ODS skupaj z britanskimi konservativci tudi ustanovila Evropske konservativce in reformiste. ODS velja za zmerno evroskeptično stranko. Kot pravi Fiala, ne nameravajo slediti Veliki Britaniji in oditi iz EU, si pa prizadevajo za reformo EU.

Za razliko od slovenske desne sredine, ki se je po zlomu komunističnega enostrankarskega sistema najbolj zgledovala po nemških krščanskih demokratih (CDU) in Helmutu Kohlu, je na Češkem vodilno vlogo na desni sredini dobila stranka ODS, ki se je zgledovala po britanskih konservativcih in Margaret Thatcher. Razlogov za to je verjetno več: Češka (še zlasti "ožja" Češka, manj Moravska, od koder prihaja Fiala) je zelo ateistična. Po popisu prebivalstva iz leta 2011 se je za kristjane izrecno opredelilo le 12,6 odstotka prebivalcev Češke (velika večina od teh pa za katolike). Tudi zaradi milo rečeno zapletenih češko-nemških odnosov v polpretekli zgodovini, zgledovanje po nemški stranki ni ravno priljubljeno. Prav tako so bili desno usmerjeni Čehi zaradi doslednega centralnoplanskega gospodarstva v času socialistične Češkoslovaške bolj zagreti za drastičen prelom s socializmom, ne pa za krščanskodemokratsko socialno-tržno gospodarstvo. Prvi mož ODS je bil dolga leta Vaclav Klaus (na fotografiji), odločni zagovornik prostega trga. Foto: Reuters

Fialova ODS ima tudi dobre stike s stranko Zakon in pravičnost (PiS), ki vlada na sosednjem Poljskem. Tako kot ODS je tudi PiS del Evropskih konservativcev in reformistov. Poleg evroskepticizma Fialo s PiS druži tudi nenaklonjenost do porok istospolno usmerjenih.

Vojna med radikalnim islamom in EU

Fiala je v preteklih letih nanizal tudi veliko izjav, ki so usmerjene proti islamizmu. Avgusta 2016 je na primer dejal, da je radikalni islam v vojni z EU in da EU ne sme sprejeti migrantov, ki predstavljajo varnostno tveganje (to njegovo stališče ni kakšna posebnost med češkimi politiki).

Leta 2015 je zagovarjal zahodno vojaško posredovanje proti zloglasni Islamski državi, leta 2019 pa grajal turške vojaške akcije proti Kurdom na severu Sirije. Je tudi velik zagovornik Izraela. Nasprotoval je nedavnemu umiku čeških vojakov iz Afganistana in je zadržan do Rusije in Kitajske.

Vplivni član ODS udriha po Slovencih

Eden od podpredsednikov ODS je tudi nekdanji češki obrambni in zunanji minister ter zdajšnji evropski poslanec Alexandr Vondra. Ta je tudi strasten navijač praškega nogometnega kluba Slavia. Ko je ta lani jeseni izgubil na tekmi, na kateri sta sodila slovenska sodnika Damir Skomina in Jure Praprotnik, je Vondra, razkurjen zaradi sodniških odločitev, v svojem tvitu Slovence – zaradi sojenja in odnosa do čeških turistov, ki skozi Slovenijo potujejo na hrvaško obalo – označil za oportunistične svinje.

Eden od podpredsednikov ODS, ki bo prihodnja štiri leta imela glavno besedo na Češkem, je tudi Alexandr Vondra. Ta je lani, razočaran in razkurjen zaradi poraza praškega nogometnega kluba Slavia, Slovence na Twitterju ozmerjal kot oportunistične svinje. Foto: Guliverimage

Na Vondrov tvit se je med drugim odzval nekdanji predsednik KDU-ČSL in Top 09 Miroslav Kolousek, češ da si noben narod ne zasluži tako vulgarne in posploševalne obsodbe in da je precej šokiran, da lahko to reče nekdanji zunanji in obrambni minister ter nekdanji svetovalec Vaclava Havla.

Diplomatski Fiala in skesani Vondra

Vondra je Kolouseku med drugim odgovoril: "Mirko, presenečen boš, a na Gradu (na Hradčanih, kjer je tudi predsedniška palača, op. p.) smo v začetku 90. let preklinjali slovenski oportunizem ... Tudi z VH (Vaclavom Havlom, op. p.)."

Slednjič se je za češke medije odzval tudi predsednik ODS Fiala z diplomatskimi besedami: "Čustveni odziv velikega oboževalca Slavie na nenavadno odločitev sodnika. Tudi politiki imajo radi nogomet, navijajo in včasih obupno jokajo zaradi svojega moštva. Seveda ni treba posploševati, ne v politiki ne v nogometu. A tega nima smisla komentirati, Saša Vondre res ne sumim kakšnega sovraštva (do Slovencev, op. p.)."

Vonda, ki ga ni na seznamu novih čeških ministrov, se je pozneje opravičil zaradi svojega udrihanja po Slovencih.