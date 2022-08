Madžarska, Slovaška in Češka ostale brez ruske nafte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po navedbah Reutersa gre za države, ki so vse močno odvisne od ruske nafte in imajo hkrati omejene možnosti alternativnega uvoza nafte po morju. Foto: Shutterstock

Potem je dobava ruske nafte v Evropo od prejšnjega četrtka vzdolž južnega kraka naftovoda Družba, ki vodi prek Ukrajine, prekinjena, so danes iz ruskega operaterja naftovoda Transnefta sporočili, da je razlog za nastalo situacijo v njihovi nezmožnosti plačila tranzitnih pristojbin. Ustavitev dobav je že prizadela Madžarsko, Slovaško in Češko.

Kot so pojasnili pri ruskem operaterju naftovoda, je ukrajinska stran dobavo ruske nafte ustavila, ker ni prejela sredstev za opravljene storitve za tranzit nafte. Na drugi strani dobave na Poljsko in Nemčijo prek Belorusije po navedbah Transnefta potekajo "kot običajno", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so še pojasnili, so 22. julija ukrajinskemu operaterju plinovoda UkrTransNafta izvedli plačilo za avgustovski tranzit nafte pri banki Gazprombank, a so 28. julija denar dobili povrnjen, saj da je bilo plačilo neuspešno.

"Težave so na ruski strani"

Da so brez ruske nafte ostali tudi na Slovaškem, je potrdila direktorica slovaškega upravljavca naftovoda Transpetrol Linda Vaskovicova. Kot je dejala, se oblasti z nastalo situacijo že spopadajo.

Tiskovni predstavnik slovaške naftne rafinerije Slovnaft, ki spada pod okrilje madžarskega energetskega podjetja Mol, Anton Molnar pa je, kot njegovo izjavo povzema AFP, medtem pojasnil, da je po njihovih informacijah do težav pri dobavi prišlo "na ravni banke glede plačila tranzitnih pristojbin na ruski strani". Po ruskem napadu na Ukrajino sta namreč Washington in Bruselj proti Moskvi uvedla številne sankcije, s čimer sta Rusijo odrezala od mednarodnih finančnih institucij.

Ustavitev dobave ruske nafte so medtem potrdili tudi v madžarskem energetskem velikanu Molu. Po navedbah Reutersa so zatrdili, da imajo rezerv še za nekaj tednov in da iščejo rešitve za nastalo situacijo.

Iz Slovnafta pa so sporočili, da so že začeli pogovore z ukrajinskimi in ruskimi partnerji o tem, da bi plačilo tranzitnih pristojbin poravnali oni oziroma Mol.