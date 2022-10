Na Češkem zbrali denar za Putinovo darilo. Preberite, kaj so mu kupili.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin bo 7. oktobra dopolnil 70 let. Foto: Reuters

V kampanji za zbiranje sredstev na Češkem je bilo zbranega dovolj denarja za nakup sodobnega tanka T-72 za Ukrajino. V približno enem mesecu so zbrali 30 milijonov kron oz. nekaj manj kot 1,2 milijona evrov, so v ponedeljek sporočili organizatorji. Zdaj sledi še zbiranje denarja za nakup streliva za tank.

V kampanji z naslovom Darilo za Putina, ki sta jo podprla češko obrambno ministrstvo in ukrajinsko veleposlaništvo v Pragi, je denar prispevalo več kot 11 tisoč ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Organizatorji so tank poimenovali Tomas po soustanovitelju in prvem predsedniku Češkoslovaške Tomasu Garrigueu Masaryku.

Čehi poskrbeli za Putinovo darilo za 70. rojstni dan

Češka obrambna ministrica Jana Černochova se je zahvalila vsem sodelujočim in sarkastično pripomnila, da so poskrbeli, da bo ruski predsednik Vladimir Putin za svoj 70. rojstni dan 7. oktobra dobil primerno darilo. Putina je označila za agenta KGB, morilca in prevaranta.

Ukrajinsko veleposlaništvo na Češkem je sicer skupaj prejelo že več kot 8,6 milijona evrov donacij. Poleg tega pa je češko obrambno ministrstvo od začetka ruske invazije Ukrajini dobavilo orožje in strelivo v vrednosti več kot 160 milijonov evrov.