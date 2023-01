Oglasil se je ukrajinski vojak iz Soledarja: Zapuščeni smo #vŽivo

Ukrajinski vojak, nameščen v Soledarju, kjer trenutno potekajo najhujši boji, je za CNN opisal trenutne razmere na bojišču. Povedal je, da se vojaki počutijo zapuščene ter da jim zmanjkuje hrane in vode. Ogromno je ranjenih vojakov, a kljub temu nameravajo vztrajati do konca.

Ameriški uradnik je v četrtek pozval Srbijo, naj, "če želi napredovati" uvede sankcije proti Rusiji.

"Spoštujemo stališča voditeljev v Beogradu, a iz praktičnih razlogov verjamemo, da dokler se Srbija ne uvede sankcij, ne more napredovati," je po srečanju z najvišjimi srbskimi uradniki v Beogradu novinarjem dejal svetovalec ameriškega državnega sekretarja Derek Chollet.

Chollet je še dejal, da je kompromis med Srbijo in Kosovom mogoče doseči leta 2023 in da to pot vodi skozi dialog pod okriljem Evropske unije.

Ukrajinski vojak, nameščen v Soledarju, vzhodnem mestu, kjer trenutno potekajo najhujši boji, je za CNN opisal trenutne razmere na bojišču. Povedal je, da se vojaki počutijo zapuščene.

"Če danes ne bo ukaza o umiku, najverjetneje ne bomo imeli časa za odhod. Rečeno nam je bilo, da nas bodo umaknili. Zdaj smo preprosto zapuščeni. Zmanjkuje nam hrane, vode, ranjenih vojakov je ogromno. Še vedno imamo nekaj streliva," je vojak dejal po telefonu za CNN.

Vojak je povedal še, da je bila zadnja evakuacija pred tremi dnevi in ​​da so dobili ukaz o vztrajanju do konca. "Druge enote so se umaknile ali dobile ukaz za umik. Rečeno nam je bilo, naj zdržimo. Zdržali bomo, kolikor bomo lahko," je dejal Ukrajinec.

"Po več dneh umika smo celo nekoliko napredovali. Železniška postaja je naša, rudnik je naš. Čakamo na podporo. Soledar je Ukrajina," pa je na Telegramu sporočila brigada.