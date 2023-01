Boj za Soledar se nadaljuje, zjutraj napaden tudi Harkov #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruske sile so danes zjutraj okoli sedme ure obstreljevale Harkov. Foto: Reuters

"Težak boj za Doneck se nadaljuje," je v petek zvečer v videonagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, vodja vojaške uprave v Harkovu pa je sporočil, da so ruske sile danes zjutraj napadle tudi Harkov.

8.47 Rusi so danes zjutraj napadli Harkov

Ruske sile so danes okoli sedme ure zjutraj obstreljevale Harkov, je sporočil Oleg Siniehubov, vodja vojaške uprave regije Harkov.

"Jutranji napad na Harkov. Preliminarna poročila kažejo, da so štiri rakete zadele sosesko Industrialni. Rusi so ciljali na infrastrukturne objekte. Informacije o žrtvah in uničenju moramo še potrditi," je sporočil Ihor Terehov, župan Harkova.

8.44 Spopadi za mesto Soledar se nadaljujejo

Kljub ruskim poročilom o zavzetju majhnega mesta Soledar na vzhodu Ukrajine ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da se spopadi za nadzor nad mestom nadaljujejo. "Težak boj za Doneck se nadaljuje," je v petek zvečer v videonagovoru dejal Zelenski, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Boj za Bahmut in Soledar, za Kremino, za druga mesta in vasi na vzhodu naše države se nadaljuje," je zatrdil Zelenski.

Ukrajinskim vojakom, ki Soledar in Bahmut branijo pred ruskimi napadi, je namenil osebno zahvalo. "Iskrena hvala borcem iz enote Kraken za odločne akcije za uničenje sovražnika na območju Soledarja," je dejal Zelenski.

Rusko obrambno ministrstvo je v petek sporočilo, da je ruska vojska po tednih obsežnih bojev zavzela to strateško pomembno mesto v regiji Doneck.

V ločeni izjavi je ministrstvo kasneje poudarilo, da so v bitki za Soledar sodelovale različne enote, in pohvalilo "pogumne in nesebične" sile najemniške skupine Wagner, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ustanovitelj skupine Wagner Jevgenij Prigožin vztraja, da je ofenzivo na Soledar vodila njegova enota.

V Soledarju več tednov potekajo hudi boji za nadzor nad tem strateško pomembnim mestom, enem ključnih za ukrajinski obrambni zid, s katerim Kijev ščiti večji regionalni središči Slovjansk in Kramatorsk.