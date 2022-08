Slovenska institucija tarča kibernetskega napada

Informacijski sistem Uprave za zaščito in reševanje je bil danes v jutranjih urah žrtev kibernetskega napada, so sporočili z ministrstva za obrambo. Sprejem klicev v sili na številko 112 ni moten, so pa motene nekatere internetne in poštne storitve. Posledice napada odpravljajo, so še sporočili.