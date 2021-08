Svet šole v Preboldu razpravlja o "uporniškem" ravnatelju

Razrešitev Žureja je že dvakrat predlagala šolska inšpekcija zaradi neupoštevanja ukrepov, prijavo pa so dobili od staršev in šolskega sindikata. Seja se je začela popoldan, pred začetkom pa se je pred šolo zbralo okrog 200 podpornikov ravnatelja Žureja, prišli pa naj bi z vse Slovenije. Svet šole po poročanju Večera naj ne bi razpravljal o razrešitvi Žureja, ampak naj bi govorili le o njegovem delu.

Žurej zaradi netestiranja že dobil kazen

Žurej je "zaslovel" z dopisom ministrstvu za šolstvo, v katerem prosi za znanstvene dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni, za dokaze o prenosu domnevne viroze z osebe na osebo in konkretne študije o učinkovitosti cepiv.

Kot so pred dnevi sporočili z zdravstvenega inšpektorata, so doslej izvedli več kot 700 nadzorov nad testiranjem zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Globo so izrekli le v enem primeru, in sicer ravno na osnovni šoli Prebold, kjer se ravnatelj Žurej ni želel testirati.