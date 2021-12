Slovenija končno kot Švica: odkrili na tisoče ponarejenih PCT-potrdil

V Švici so med preiskavo zasebnega cepilnega centra naleteli na zaposlene, ki so v zameno za denar vpisovali ljudi na seznam cepljenih oseb.

Več kot osem tisoč ponarejenih potrdil PCT je švicarska policija odkrila med preiskavo zasebnega cepilnega centra v kantonu St. Gallen, poroča Al Jazeera. Del zaposlenih je strankam centra ponujal tudi nelegalno storitev, da jih v zameno za denar vpišejo na seznam cepljenih oseb. Vsi zaposleni bodo morali plačati denarno kazen, sicer jih čaka zapor. Denarna kazen pa je doletela tudi vse osebe, ki so kupile svojo mesto na seznamu cepljenih oseb. Prav tako njihova potrdila PCT ne veljajo več. Kanton St. Gallen ima sicer eno najnižjih stopenj precepljenosti prebivalstva v Šivici, kjer je sicer polno cepljenih 67 odstotkov populacije oz. je precepljenost za deset odstotnih točk višja kot v Sloveniji.

Ponarejena potrdila PCT tudi v Sloveniji

Spomnimo, novembra je odjeknila novica, da so mariborski kriminalisti pridržali dva zdravnika, ki ju sumijo ponarejanja zdravniških dokumentov, med katerimi so tudi potrdila PCT. Zdravnika naj bi tako protipravno zaslužila vsaj milijon evrov.

Sredni novembra so se na udaru zaradi ponarejenih potrdil PCT znašli tudi policisti. Policija je namreč s Posebnim oddelkom Specializiranega državnega tožilstva izvedla večje število hišnih preiskav po vsej Sloveniji. Hišne preiskave so opravljali pri petih policistih, ki so jih sumili, da so imeli ponarejena PCT-potrdila. Kot smo poročali na Siol.net, se je med preiskovanimi zaposlenimi na policiji zaradi ponarejenih PCT-potrdil znašel tudi štirikratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser.