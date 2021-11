Koruptivna zdravnika v priporu: nezakonito sta služila kar deset let

Mariborski kriminalisti so oba pridržana zdravnika, osumljena izdajanja lažnih zdravniških spričeval, v sredo zvečer privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika mariborskega sodišča, ta pa je za oba odredil pripor, so danes povedali na Policijski upravi Maribor. Javnosti so predstavili še nekaj dodatnih podrobnosti preiskave.

Kot je povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, je aktivnosti v predkazenskem postopku na podlagi 93 izdanih odredb preiskovalnega sodnika za skupno kar 142 preiskav stanovanj, poslovnih prostorov in vozil izvedlo več kot sto policistov različnih policijskih uprav po državi.

Obiskali 200 naslovov

Kriminalisti so morali za izvedbo vseh aktivnosti obiskati 200 različnih naslovov po vsej državi, pri tem pa so opravili več kot sto zasegov poslovne in druge dokumentacije ter elektronskih naprav in več kot 150 razgovorov. Kot je dodal Meglič, po vloženi prvi kazenski ovadbi nadaljujejo preiskovalne aktivnosti.

Osumljenih še devet oseb

Zoper oba osumljena zdravnika so vložili kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic v sostorilstvu, zoper enega od njiju pa še zaradi očitkov o jemanju podkupnine. Ob tem so devet osumljenih ovadili še zaradi suma kaznivega dejanja dajanja podkupnine. Po besedah Megliča predkazenski postopek še vedno poteka zoper najmanj 69 oseb, vse pa so osumljene podkupovanja.

Anonimna prijava

Kriminalisti so v preiskavi, ki so jo začeli po anonimni prijavi, ugotovili, da sta zdravnika neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, ki jih morajo podjetja dobiti za svoje zaposlene za dokazovanje zdravstvene sposobnosti.

Zdravnik delal brez licence

Prvi osumljeni zdravnik, ki ima licenco za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov s področja medicine dela, naj bi svojo dejavnost v celoti prepustil drugemu osumljenemu, sicer zdravniku splošne medicine, čeprav ta ni imel licence zdravniške zbornice za omenjeno dejavnost.

Koruptivno desetletje

Kot je razložil Meglič, sta se s koruptivnimi posli ukvarjala vse od leta 2011, tako da se je eden od njiju vnaprej dogovoril z zastopniki delodajalcev oziroma športnih društev, ki so mu dostavili podatke o zaposlenih oziroma športnikih, nato pa je za plačilo brez pregleda izdajal zdravniška spričevala.

14 tisoč zdravniških spričeval

Motiv za takšno ravnanje kriminalisti vidijo v koristoljubju, denar pa sta si osumljena med seboj razdelila. Od leta 2011 je bilo na tak način po ugotovitvah v preiskavi izdanih skoraj 14 tisoč zdravniških spričeval za več kot 400 podjetij oziroma organizacij. Eden od osumljenih zdravnikov je ob tem v zadnjem času izdal 90 lažnih potrdil o prebolelem covid-19 in potrdil o opravljenih PCR in hitrih testih.

Zaslužila več kot milijon evrov

Osumljena sta si s temi dejanji pridobila za najmanj 1,2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, saj sta za eno izdano spričevalo na področju športa prejela od 10 do 15 evrov, za zaposlitev pa od 50 do 65 evrov. Za izdana covidna potrdila je osumljeni zdravnik zahteval od 30 do 40 evrov. Predkazenski postopek po besedah vodje kriminalistov sicer zaradi velikega števila zaseženih dokumentov še ni končan.

Do osem let zapora

Storilcema za zlorabo položaja grozi od enega do osem let zapora, za jemanje podkupnine od enega do osem let in denarna kazen, za dajanje podkupnine pa zaporna kazen od enega do šest let zapora in denarna kazen.

Kot je povedal vodja oddelka za poslovni in javni sektor na generalni policijski upravi Dragan Obolnar, je preiskovanje težjih oblik gospodarskih in korupcijskih kaznivih dejanj ena temeljnih prioritet njihovega dela.

Zavrženo ravnanje

"Med področja s tveganji nedvomno uvrščamo tudi zdravstvo. Zaznavanje tovrstnih kaznivih dejanj je še posebej zahtevno, saj se ta izvajajo prikrito, v zaprtem krogu oseb, interes za izvršitev pa imata tako dajalec kot prejemnik podkupnin," je dejal Obolnar in poudaril, da gre za zavržna ravnanja vseh udeleženih, zlasti pa tistih, ki jim je zaupana tako pomembna skrb, kot je skrb za zdravje.