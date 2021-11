Policija pridržala uslužbenko specializiranega državnega tožilstva

Kriminalisti so v torek s hišnimi preiskavami presenetili na specializiranem državnem tožilstvu. Prijeli so uslužbenko tožilstva, ki je imela dostop do tajnih podatkov o izdanih odredbah za hišne preiskave in prikrite preiskovalne ukrepe. Uslužbenka je tajne podatke domnevno posredovala pomembnim članom Kavaškega klana, poroča današnji Večer. Več naj bi bilo znanega na današnji tiskovni konferenci, ki jo bo policija izvedla skupaj s SDT.