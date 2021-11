Razkrivamo imeni zdravnikov, ki naj bi z lažnimi potrdili zaslužila milijon evrov

Na Policijski upravi Maribor so danes pojasnili, da osumljena še nista bila prepeljana pred dežurnega preiskovalnega sodnika in sta še vedno v policijskem pridržanju.

Na Policijski upravi Maribor so danes pojasnili, da osumljena še nista bila prepeljana pred dežurnega preiskovalnega sodnika in sta še vedno v policijskem pridržanju. Foto: Thinkstock

Mariborski kriminalisti so včeraj izvajali zaključne aktivnosti v povezavi s preiskavo sumov gospodarske kriminalitete, v katerih je sodelovalo več kot sto kriminalistov z več policijskih uprav po vsej državi. Preiskava je bila usmerjena v sum zlorabe uradnega položaja, jemanja in dajanja podkupnin, v predkazenskem postopku pa sta se znašla dva zdravnika. Po naših informacijah gre za Rajka Brgleza iz Zdravstvenega doma Lenart in zasebnega zdravnika Izudina Kanlića s Ptuja.

Za odziv smo se obrnili za Zdravstveni dom Lenart in na Kalinićevo zasebno ordinacijo. Odgovore še čakamo.

Direktor ZD Lenart potrdil obisk policije

Mariborski kriminalisti so po pisanju časnika Večer bili tudi v Zdravstvenem domu Lenart. Direktor Jožef Kramberger je pojasnil, da so pri njih "opravili informativni razgovor v povezavi z nekdanjim zaposlenim zdravnikom".

"Izpostavljam, da če bi se izkazalo, da gre za kaznivo dejanje, v katero bi bil vpleten katerikoli sodelavec ZD Lenart, bomo nemudoma ustrezno ukrepali. Dodam še lahko, da po nam znanih informacijah zoper ZD Lenart ne poteka nobena preiskava in tudi ni podan sum, da bi pri tem sodeloval katerikoli zaposleni v našem zdravstvenem domu," je časniku povedal Kramberger.

Večer je sicer od virov blizu policije neuradno izvedel, da so kriminalisti v omenjeni zavod prišli preveriti licenco za delo na področju medicine dela, prometa in športa za enega od zdravnikov, ki v tem zdravstvenem domu sicer res ni zaposlen, saj je že upokojen, a naj bi z zavodom sodeloval pogodbeno. Kriminalisti so njegovo licenco zasegli in dokaz zapečatili.

Pridobila za milijon evrov protipravne premoženjske koristi

Kot je po torkovi zaključni akciji, v kateri so sodelovali policisti več policijskih uprav po državi, povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, sta zdravnika osumljena, da sta v zadnjih letih izdala več kot 10.000 lažnih zdravniških spričeval, eden od njiju pa tudi okoli sto lažnih PCR in hitrih antigenskih testov v zvezi s covidom-19. S tem naj bi si pridobila za milijon evrov protipravne premoženjske koristi.

Sicer pa Večer še dodaja, da so v dlje časa trajajoči preiskavi policisti naleteli tudi ob vsaj enega svojega sodelavca. V koruptivne posle, povezane z lažnimi potrdili, naj bi se namreč vpletel eden od uniformiranih policistov, ki je delal na mariborski prometni policijski postaji, a naj bi iz krivdnih razlogov službo medtem že izgubil.

Opravili so več hišnih preiskav

Kot je v izjavi za medije včeraj povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, so operativne aktivnosti potekale na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Kranj in Nova Gorica. Na podlagi sodnih odredb so opravili več hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih in tovornih vozil, poroča STA.

Neupravičeno naj bi izdajala zdravniška spričevala

Osumljena zdravnika naj bi po besedah Megliča kršila več predpisov s področja medicine dela, prometa in športa ter neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, ki jih kot pogoj za opravljanje dela potrebujejo organizacije in podjetja ali pa jih posamezniki potrebujejo za dokazilo zdravstvene usposobljenosti pri opravljanju različnih dejavnosti, kakršne so tudi športne dejavnosti.

Predkazenski postopek sicer poteka tudi zoper večje število osumljenih odgovornih oseb podjetij in organizacij, ki so za svoje zaposlene ali člane na nezakonit način pridobile zdravniška spričevala. Ob tem so v preiskavi še ugotovili, da je eden od osumljenih zdravnikov v času epidemije covid-19 neupravičeno proti plačilu izdajal potrdila o prebolelosti omenjene bolezni, čeprav je vedel, da ti ljudje bolezni covid-19 sploh niso preboleli. Isti zdravnik je izdajal tudi potrdila o opravljenih hitrih antigenskih in PCR-testih.