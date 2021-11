Neuradno: Med preiskovanimi policisti tudi svetovni prvak Tim Gajser

Med preiskovanimi zaposlenimi na policiji zaradi ponarejenih PCT-potrdil je tudi štirikratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser, smo izvedeli neuradno. Z vprašanji o vpletenosti Gajserja v preiskave smo se obrnili na policijo, kjer so nam odgovorili, da nam zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dati odgovora. Tudi na specializiranem državnem tožilstvu (ki vodi preiskavo proti zaposlenim na policiji zaradi ponarejanja PCT-potrdil) na vprašanje, ali je Gajser med preiskovanimi zaposlenimi na policiji, odgovarjajo, da nam zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dati odgovora.

V ekipi Gajserja neuradne informacije zanikajo

V ekipi Tima Gajserja, ki je zaposlen v policiji kot vrhunski športnik, neuradne informacije zavračajo. "To vsekakor ne drži. Če imate namen objaviti take laži o Timu, nikoli več ne dobite odgovorov. Če ne morete spodbujati športnikov, jih tudi blatiti ni potrebno. Smo zgroženi, kaj obtožujete Tima," so nam sporočili iz ekipe Gajserja. Odgovor smo objavili v celoti in je lektoriran.

Gajser policist že več kot pet let

Tim Gajser je sicer zaposlen na policiji od 26. maja 2016. "Postati policist so bile vedno moje sanje. Že ko sem bil čisto majhen, sem si to želel, še preden je prišel motokros. Vedno sem si želel nositi to uniformo in vesel sem, da sem postal policist," je takrat dejal Gajser. "Seveda, na cesti je treba počasi. Divjaš na motokrosu, da si pač prvi, da zmaguješ. Na cesti pa je treba upoštevati pravila. Takšne bodo tudi moje obveznosti na policiji. Udeleževal se bom raznih prireditev, da bom o tem ozaveščal mlade," je leta 2016 o svoji policijski vlogi spregovoril Gajser.

Zaradi ponarejenih PCT-potrdil preiskovali zdravnika ...

V zadnjih tednih so policisti zaradi ponarejenih PCT-potrdil preiskovali tako zdravnike kot zaposlene na policiji. Pretekli teden so preiskovali dva zdravnika, ki naj bi v zadnjih letih izdala več kot deset tisoč lažnih zdravniških spričeval, eden od njiju pa tudi okoli sto lažnih PCR- in hitrih antigenskih testov v zvezi s covid-19. S tem naj bi si pridobila za milijon evrov protipravne premoženjske koristi. Po naših informacijah gre za Rajka Brgleza, ki je pogodbeno sodeloval z Zdravstvenim domom Lenart, in zasebnega zdravnika Izudina Kanlića s Ptuja.

... in policiste

V četrtek pa je policija skupaj s Posebnim oddelkom Specializiranega državnega tožilstva pri petih osebah, zaposlenih na policiji, opravila hišne preiskave. Peterico policistov sumijo, da so storili kaznivo dejanje dajanje podkupnine in da so napeljevali h kaznivemu dejanju ponareditve uradne listine. Več informacij zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati, so pa na policiji potrdili, da gre za ponarejena PCT-potrdila.

Bodo policiste odpustili?

Od ugotovitev preiskave Posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva bodo odvisni nadaljnji delovnopravni ukrepi zoper policiste, so nam sporočili s policije. Kot pojasnjujejo, ukrepe predlagajo vodje enot, v katerih so policisti zaposleni, končno odločitev o ukrepih pa sprejme generalni direktor policije Anton Olaj. Ta sicer zagovarja ničelno toleranco do zaposlenih v policiji, ki storijo kaznivo dejanje, "saj so taka ravnanja nesprejemljiva v skladu z veljavnimi predpisi in naravo policijskega dela".

Po mnenju Olaja v policijskih vrstah ni prostora za policiste, ki izvršujejo nezakonita dejanja, hkrati pa to meče slabo luč na policiste in policistke, ki pošteno ter predano opravljajo policijske naloge.

PCT-potrdila ponarejajo tudi v tujini

Trener Werderja iz Bremna Markus Anfang je odstopil zaradi kriminalistične preiskave, ker naj bi uporabljal ponarejeno potrdilo o cepljenju, je v soboto poročala STA. Bremensko tožilstvo je začelo ukrepati v petek, ko so dobili prijavo mestnih zdravstvenih oblasti, najprej zgolj proti Anfangu, potem pa so preiskavo razširili na celoten klub. Podrobnosti niso sporočili.