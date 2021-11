Zaradi ponarejenih PCT-potrdil policisti tarče hišnih preiskav

Policija je danes skupaj s Posebnim oddelkom Specializiranega državnega tožilstva izvedla večje število hišnih preiskav po vsej Sloveniji. Hišne preiskave so opravljali pri večjem številu policistov, ki jih sumijo, da so imeli ponarejena PCT-potrdila.

Od ugotovitev preiskave Posebnega oddelka bodo odvisni nadaljnji delovnopravni ukrepi zoper policiste, predlagajo jih vodje enot, v katerih so policisti zaposleni, končno odločitev o ukrepih pa sprejme generalni direktor policije Anton Olaj. Zadnji sicer zagovarja ničelno toleranco do zaposlenih v policiji, ki storijo kaznivo dejanje, "saj so taka ravnanja nesprejemljiva v skladu z veljavnimi predpisi in naravo policijskega dela".

Dodaja še, da v policijskih vrstah ni prostora za policiste, ki izvršujejo nezakonita dejanja, hkrati pa to meče slabo luč na policiste in policistke, ki pošteno in predano opravljajo policijske naloge.

Pretekli teden smo poročali o kriminalističnih preiskavah dveh slovenskih zdravnikov, neuradno pa so bili tarče preiskave tudi policisti. Brez službe naj bi ostal tudi policist, ki naj bi si priskrbel lažno covidno potrdilo, kar ga je stalo službe.