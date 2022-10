19-letni šahovski velemojster Hans Niemann naj bi, kot je pokazala preiskava ene najbolj priljubljenih športnih spletnih strani, goljufal v več kot sto spletnih igrah, vključno s tistimi, ki so mu prinesle denarne nagrade. Svetovni prvak Magnus Carlsen je Niemanna obtožil goljufanja, čeprav za to ni predložil nobenih dokazov. "Veliko več stvari prihaja na plan in goljufanje v šahu je res zelo težko zaznati. Če prihaja na plan, da je velikokrat goljufal na spletu, kjer je goljufija veliko lažja, obstaja verjetnost, da je goljufal tudi v pravih partijah, zunaj spletnih partij," ocenjuje naša najboljša šahistka Laura Unuk.

"Lahko rečem, da je potrdil, da je goljufal dvakrat, in potem je najbolj znana spletna stran Chess.com, ki ima verjetno najboljši sistem za odkrivanje goljufanja, prišla do ugotovitve, da je goljufal večkrat kot je povedal. Že to veliko pove o osebi, ki želi nekaj več skriti, ker meni, da lahko pride do rezultata tudi s preostalimi goljufijami. Ocenjujem, da je to absolutno realna možnost, a gre za stvar, ki jo je težko potrditi," je o aferi povedala šahistka Laura Unuk.





Foto: Vid Ponikvar Unukova pravi, da če je spletna stran to dejansko ugotovila na podlagi statističnih izračunov z računalniškimi programi, ki so veliko boljši kot človek, potem bi jim tudi sama zaupala, saj imajo za to neko podlago.

"Ker še nimajo pravih dokazov in statistika sama ni pravi dokaz, da lahko nekomu očitajo goljufanje, čeprav je statistično jasno, da je njegov napredek veliko večji celo od Magnusa Carlsena, Bobbyja Fischerja in preostalih superzvezdnikov, se pravi pri njem statistične anomalije obstajajo, a to absolutno ni dokaz za goljufanje. Morda je začel intenzivneje trenirati šele po določenem letu starosti in je bil samo njegov talent tako eksploziven," je povedal Unukova in dodala, da Mednarodna šahovska zveza (Fide), dokler ne najde kakršnegakoli drugega fizičnega dokaza, kot je fotografija ali naprava, po pravilih ne more sprožiti nobenih postopkov in je vprašanje, ali bodo sploh kaj našli.

Preiskava pokazala, da naj bi goljufal veliko pogosteje

Preiskava Chess.com je pokazala, da je Niemann verjetno goljufal "veliko pogosteje", kot je priznal, vendar niso našli dokazov, da bi goljufal v igri proti Carlsenu ali v katerikoli igri "čez desko". Škandal se je začel ta mesec, ko je Niemann na pokalu Sinquefield v velikem obračunu premagal Carlsena, po mnenju mnogih najboljšega igralca vseh časov. Partija med Carlsenom in Niemannom se je končala le po nekaj sekundah, saj je Norvežan odstopil po samo eni potezi in brez komentarja zapustil videoklepet, v katerem je potekal dvoboj.

WSJ EXCLUSIVE: An investigation into Hans Niemann, the chess grandmaster accused of cheating by Magnus Carlsen, found a widespread pattern of cheating beyond what he publicly admitted—likely in more than 100 online games.



New with @joshrobinson23: https://t.co/fk8ZLOjcVO — Andrew Beaton (@andrewlbeaton) October 4, 2022

Šahovski svetovni prvak Magnus Carlsen je Niemanna takrat prikrito obtožil goljufanja. Pretekli teden pa ga je Norvežan goljufanja obtožil tudi javno. Chess.com je zdaj pripravil 72 strani dolgo preiskavo o Niemannovih partijah na spletnem mestu, na katerem tekmuje večina najboljših igralcev na svetu, med drugim tudi za denarne nagrade.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

Priznal, da je goljufal v neuradnih igrah, a ne v tekmovalnih igrah

Američan je sicer že priznal, da je v mladosti goljufal v neuradnih igrah, vendar zanika, da bi to počel v tekmovalnih igrah. 19-letnik je Carlsena in spletno stran Chess.com že obtožil, da mu skušata uničiti kariero, poroča BBC.

Spletna stran, ki je Niemannu zaradi domnevnega goljufanja prepovedala igranje, trdi, da je verjetno goljufal že leta 2020, tudi na turnirjih z denarnimi nagradami in proti visoko ocenjenim "znanim" osebnostim v igri. V analizi so med drugim primerjali Niemannove poteze s potezami, ki jih predlagajo šahovski računalniki, ki so veliko močnejši od najboljših igralcev.

Goljufal naj bi v več kot 100 spletnih šahovskih igrah

"Ugotovili smo, da je Hans verjetno goljufal v več kot 100 spletnih šahovskih igrah, vključno z več nagradnimi igrami," je navedeno v poročilu.

Čeprav so Niemannovi rezultati "statistično izjemni", pa Chess.com pravi, da ni "neposrednih dokazov", da je Niemann goljufal pri zmagi proti Carlsenu ali v drugih partijah na deski v preteklosti. Spletna stran je med drugim opazila tudi "nepravilnosti" pri Niemannovem napredku, zaradi katerega se je na lestvici klasičnega šaha povzpel s približno 800. mesta na svetu med prvih 50 mest v manj kot dveh letih.

Pri Chess.com so še zapisali, da je bil Niemannov vzpon najhitrejši v "sodobni zgodovini" in da se je zgodil "veliko pozneje kot pri njegovih vrstnikih". Niemann je v začetku meseca vse odločno zanikal in dejal, da je pripravljen igrati gol, da bi dokazal, da ne skriva elektronskih naprav, ki bi mu omogočale goljufanje. "Ni mi mar, ker vem, da sem čist. Če želite, da igram v zaprti škatli brez elektronskega prenosa, mi je vseeno. Tukaj sem, da zmagam, in to je moj cilj ne glede na vse," je povedal ameriški šahovski mojster.