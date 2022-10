Voznik skrival žgane pijače in mesne izdelke, ki jih je ukradel v Kranju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kranjski prometniki so med kontrolo prometa ustavili voznika, ki se je najprej predstavljal za drugo osebo, potem pa so v avtomobilu našli še blago, ki ga je ukradel v kranjskih trgovinah.

Pri kontroli se je voznik najprej predstavljal za drugo osebo in s tem hotel policiste zavesti, ker ni imel vozniškega dovoljenja, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Vozilo so mu zato zasegli, v njem pa našli 16 steklenic žgane alkoholne pijače in mesne izdelke, za katere voznik ni znal pojasniti izvora. V postopku so policisti ugotovili, da jih je ukradel v trgovinah v Kranju.