Primer Smodej: policija je končala preiskavo

Poleg domnevnih spolnih zlorab so se v javnosti pojavile tudi informacije, da novomeški kulturnik Smodej več let ni oddajal finančnih poročil društva Fotopub, a je to kljub temu prejemalo javni denar kulturnega ministrstva ter mestnih občin Ljubljana in Novo mesto. Foto: Facebook, Fotopub

"Preiskava je potekala od 20. avgusta, poleg kaznivega dejanja spolne nedotakljivosti smo zaznali in preiskovali še druga kazniva dejanja," je v izjavi za javnost pri policiji uvodoma povedal vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Martin Rupnik. Neuradno gre za afero Fotopub in kulturnika Dušana Smodeja.

"Gre za skupno 12 sumov kaznivih dejanj, v katerih je devet oškodovancev, odkrite so tri osumljene osebe," je v nadaljevanju razkril Rupnik.

Na pristojno državno tožilstvo v Ljubljani so podali kazensko ovadbo zoper prvo znano osumljeno osebo, in sicer za štiri kazniva dejanja: dve kaznivi dejanji spolnega nasilja, kaznivo dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog ter kaznivo dejanje hudih telesnih poškodb, kjer sta bili oškodovani dve osebi.

Prav tako so zoper isto znano osumljeno osebo preiskovali še dve kaznivi dejanji spolne nedotakljivosti in kaznivo dejanje izsiljevanja, ker pa se sumi teh kaznivih dejanj niso potrdili, so na okrožno državno tožilstvo podali poročilo.

Preiskovali tudi 35 let staro kaznivo dejanje

Zoper drugo znano osumljeno osebo so preiskovali dve kaznivi dejanji spolne nedotakljivosti, pri čemer pa je bilo eno od teh kaznivih dejanj storjeno pred več kot 35 leti. Ker pa kazenski pregon zoper osumljeno osebo ni bil več dopusten, so na okrožno državno tožilstvo podali poročilo.

Hkrati so v okviru zbiranja obvestil po prejemu naznanila preiskovali tudi kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, tatvine in grožnje ter zoper tretjo znano osumljeno osebo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

"Poudaril bi, da smo med potekom preiskave opravili več kot 80 razgovorov, z nekaterimi tudi večkrat, pregledali več kot pet tisoč objav in zapisov na spletu. Tudi če so bili določeni zapisi ali informacije brez podatkov o domnevnih žrtvah, smo tudi pri teh poskusili zbrati podatke, s katerimi smo lahko širili svojo preiskavo. Sodelovali smo tudi s tujimi varnostnimi organi in ves čas preiskave obveščali in sodelovali z Okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani," je še povedal Rupnik.

Trenutno še poteka preiskava kaznivega dejanja s področja gospodarske kriminalitete, kjer se zbirajo obvestila in dokazi zaradi suma kaznivega dejanja v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev. Ker kriminalistična preiskava še poteka, Rupnik podrobnosti ni razkril.

Spomnimo, na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopubletijo številni očitki o domnevnih spolnih zlorabah, ki naj bi se dogajale v Fotopubu v središču Ljubljane. Na Instagramu je bila vzpostavljena tudi stran Proti nasilju Dušana Smodeja, kjer objavljajo anonimna pričevanja izkušenj z njim.

Očitke, da policija afere ne preiskuje dovolj intenzivno, je v začetku septembra zavrnil prvi mož Policijske uprave Ljubljana Damjan Petrič. Že konec avgusta so s številnimi razgovori preverjali, ali so bila storjena kazniva dejanja, pregledali več tisoč komentarjev na družbenih omrežjih, 3.500 le na Instagramu, in s tem identificirali osebe, ki bi lahko dale koristne podatke o konkretnih primerih.