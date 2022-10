Rus aretiran. Na norveškem letališču je snemal objekte in vojaške helikopterje.

Another Russian citizen has been arrested for flying drones in Norway, this time in Tromsø.



On one of his cameras held photos of Kirkenes airport (also where the Border Guard garrison is) and of a Air Force helo.https://t.co/zzePB8dBgb — The Lookout (@The_Lookout_N) October 15, 2022

Po poročanju Sky News je 51-letni Rus na Norveško prispel v četrtek, v petek pa so ga ovadili zaradi snemanja pomembnih objektov, še navajajo.

Rusu so zasegli dron, več spominskih kartic in večjo količino fotografske opreme. "Med zaseženim materialom, ki smo ga pregledali, smo videli fotografije letališča Kirkenes in fotografije helikopterjev bell naših obrambnih sil," je povedal tožilec Jacob Bergh.

Norwegian police:

- Of the seizure that we have reviewed, we have seen, among other things, images from the airport in Kirkenes and images of the armed forces' Bell helicopters. Police says. Kirkenes is on the border with Russia. — Arctic Rune 🇳🇴 (@GrForn) October 15, 2022

V primer se je vključila tudi norveška policijska varnostna služba (PST), je še dejal Bergh. Policija je sodišče zaprosila, naj aretiranega moškega pridržijo štiri tedne.