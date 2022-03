Po Hrvaški še Romunija? Na tleh našli ruski brezpilotnik.

Pred dnevi je padec velikega brezpilotnika, ki je preletel Madžarsko in nato strmoglavil na Zagreb, vznemiril Hrvate, zdaj o najdbi brezpilotnika poročajo tudi s severa Romunije. Našli so ga blizu kraja Dumitra, ki leži le dobrih sto kilometrov od ukrajinske meje.

Tam so ga našli domačini, pristojni pa so sprožili kriminalistično preiskavo dogodka. To je bil dron orlan-10, ki ga sicer uporabljajo za naloge nadzora, pridobivanja obveščevalnih podatkov in tudi za pomoč pri določanju tarč za poznejše raketno obstreljevanje. Ponavadi letijo v skupinah po tri na različnih nadmorskih višinah in vsak s svojo točno določeno nalogo. V skupini lahko leti do pet takih brezpilotnikov.

A Russian reconnaissance drone for data collection was apparently found in Romania,



The drone was found in the Romanian municipality of Dumitra, just over 100 kilometers south of the Ukrainian border.#romania #drone #drones pic.twitter.com/H08dKFaBnn — News from Ukraine (@blahireland) March 14, 2022

New pics have emerged. Crashed around 16:30 yesterday in Tărpiu, Dumitra. Farmer saw something fall from the sky but finished his work before checking it out and alerted the authorities at 20:30. It has now been reported by several media outlets but nothing from Def Ministry. pic.twitter.com/wHAZTT9iJP — Ovidiu Ivan (@ovidiuivan) March 14, 2022

Primer vzleta orlana-10, ki ga Rusi izdelujejo od leta 2010. Foto: Wikimedia Commons

Dron lahko vzleti z maso 15 kilogramov, potuje pa s hitrostjo od 90 do 150 kilometrov na uro. V zraku lahko ostane do 16 ur in se dvigne do pet tisoč metrov nadmorske višine.

Na dronu ni bilo nikakršnih oznak, je pa Rusija proizvajalec in tudi eden redkih znanih uporabnikov takega plovila.

Leta 2014 so Ukrajinci že sestrelili več orlanov-10, ki jih sicer uporablja tudi kazahstanska vojska.