Potrjeno: na dronu, ki je padel na Zagreb, je bila nameščena bomba

Na Novi TV so včeraj sporočili, da je letalo, ki je strmoglavilo v Zgrebu, imelo namesto kamere nameščeno bombo. Na dronu naj bi bilo nameščenih kar 40 kilogramov streliva.

Podrobnosti bodo sporočili danes na tiskovni konferenci, kjer naj bi bombo tudi pokazali.

Desetega marca malo po 23. uri zvečer je na zemljo padel velik predmet, ki je povzročil glasen tresk in za seboj pustil ogromno luknjo, so 11. marca sporočili iz Hrvaške. Hrvaška policija je za hrvaške medije sredi noči potrdila nesrečo in sporočila, da so našli tudi dve padali.

Predmet je padel v zahodnem delu mesta, na območju Jaruna in v bližini študentskega doma Stjepan Radić, in je glede na ogromen pok očitno eksplodiral.

"Zagrebška policijska uprava je prejela več prijav prebivalcev, da so na širšem območju Jaruna čutili detonacijo, ki je sledila padcu predmeta iz zraka. Na kraj dogodka so takoj napotili policijske patrulje, ki so na zeleni površini na naslovu Jarunska bb našle krater, v širši coni pa dve padali, ki so ju prav tako prijavili prebivalci," so sporočili s policije.