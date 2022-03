Plenković potrdil, da je bil na padlem letalniku eksploziv

Danes smo imeli sestanek z vsemi pristojnimi telesi, ki skupaj izvajajo preiskavo o tem, kaj se je zgodilo. Dobili smo prve informacije o tem, za kakšno vrsto vojaškega drona gre, je pojasnil Plenković in potrdil, da je na letalniku bil eksploziv, "neke vrste bomba". Dejal je še, da bodo odkrili, za kakšno bombo točno gre.

"To, kar drži, je, da je na njem bil eksploziv. Kar je dobro, je to, da ni bilo nikakršnih hujših posledic, da ni bilo žrtev," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina poudaril Plenković.

S tem je potrdil izjave hrvaškega obrambnega ministra Maria Banožića, ki je v nedeljo sporočil, da so v ostankih letalnika, ki je minuli četrtek strmoglavil na zagrebškem Jarunu, našli dele letalske bombe, kakršne so uporabljali na letalnikih sovjetske izdelave.

Z nadaljnjo preiskavo želijo tudi ugotoviti, "kdo in na kakšen način je izstrelil projektil proti Hrvaški" in tudi, ali gre za napako, sabotažo ali namerno dejanje. "To so vprašanja, na katera nimamo odgovora, a jih iščemo skupaj s partnerji in zavezniki, z drugimi državami, katerih ozemlje je ta letalnik preletel," je še dejal hrvaški premier.