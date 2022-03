Znane nove podrobnosti o padlem letalu v Zagrebu: "Šlo je za letalsko bombo"

First parts of the craft are getting pulled out of the ground, after more than a full day of excavating. Black box found!

Photo:

Razbitine letala, ki je v četrtek okoli 23. ure strmoglavilo pri Dijaškem domu Stjepan Radić v Zagrebu, so izvlekli. Po do zdaj znanih podatkih je letalo priletelo preko Romunije in Madžarske ter strmoglavilo v prestolnici Hrvaške. Navedli so tudi, da za zdaj ni znano, kdo jo je poslal.

A new possible route. According to Croatian Defense Minister Mario Banožić, the drone was in Romanian airspace for 3 minutes, then entered Hungarian airspace where it flew for 40 minutes, and then entered Croatia. It flew in Croatia for 7 minutes until the fall.

Hrvaški minister za obrambo Mario Banožić je dejal, da je bil vžigalnik letalska bomba sovjetske izdelave. "Zdaj lahko rečemo, da je to zračna bomba, ki je bila uporabljena na letalih sovjetske izdelave. Lahko bi bila tako z ruske kot ukrajinske strani," je dodal.

Preiskava je vstopila v zaključno fazo, končana bi morala biti že včeraj, je dejal in dodal, da so na začetku preiskave prejeli informacije, da so nekateri delci vsebovali elemente razstreliva in da je postopek treba izvesti previdno.

Poleg črne skrinjice so bili najdeni delci, na katerih so bili najdeni sledovi eksploziva. "Ni šlo za izvidniški tip, ker smo našli dele zračne bombe. Gre za letalsko bombo sovjetske izdelave," je dejal in dodal, da bo preiskava še trajala.

"Vsi podatki temeljijo na prvi preliminarni analizi. Bolj ko gremo v proces, bolj bo jasno, za kakšno razstrelivo gre," je dejal Banožić.

V sredo se bo sestal s predstavniki Nata

"Govoril sem z Natom, v sredo imamo izredno srečanje Nata, kjer bomo razpravljali o tej temi," je dodal.

"Bile so različne teorije, različni strokovnjaki so imeli svoje teorije. Nismo zadovoljni s tem, kako so se na to odzvali v sosednjih državah," je še povedal za konec.