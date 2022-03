V Zagrebu začeli odstranjevati letalo. "Imamo nevaren scenarij."

Danas počinje iskopavanje letjelice koja se srušila u Zagrebu. Nadležne službe nastavljaju voditi detaljnu istragu. Otvorili smo ovu temu u @NATO i 🇪🇺. Ključno je raditi na boljoj suradnji i podizanju razine spremnosti među saveznicama kako bi se ovakve ugroze ubuduće spriječile! pic.twitter.com/OPf5NhNFQ7 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) March 12, 2022

Začela so se pripravljalna dela na odstranitev letala, ki je pred dvema dnevoma strmoglavilo na Jarunu. Zagrebški gasilci sekajo drevesa, uslužbenci Hrvaške vojske pa čistijo teren, da bodo lahko bagri neovirano prišli do kraja dogodka in začeli odstranjevati dele letala. Po do zdaj zbranih podatkih gre za vojaško izvidniško letalo srednjega dosega TU-141 Strizh, proizvedeno v nekdanji Sovjetski zvezi.

"Najprej bomo izkopali vesoljsko plovilo in videli, ali je v njem kakšna dragocena informacija, hkrati pa bomo komunicirali z vsemi državami, za katere menimo, da lahko prispevajo informacije," je danes zjutraj dejal premier Andrej Plenković.

Včeraj v poznih popoldanskih urah je na kraj nesreče prispela težka mehanizacija na čelu z bagri. Letalo so najprej izkopali, nato pa ga izvlekli in odpeljali na skrivno lokacijo, kjer ga bodo poskušali sestaviti. Po prvih dostopnih informacijah je širok tri in dolg en meter.

Plenković: potrebno je tesnejše sodelovanje znotraj Nata

Danes okoli osme zjutraj je na kraj strmoglavljenja brezpilotnega letala prispel hrvaški premier Andrej Plenković, skupaj z načelnikom Generalštaba oboroženih sil Robertom Hranjem, ministrom za hrvaške veterane Tomom Medvedom, ministrom za notranje zadeve Davorjem Božinovićem in ministrico za obrambo Marijo Banožić.

"Ta raketa bi lahko pristala na jedrski elektrarni. Očitno je, da ni bilo dobrega odziva niti dobre komunikacije z drugimi državami. To nam je pokazalo, da imamo zelo nevaren scenarij, na katerega moramo biti pozorni. Varnost ni ogrožena," je dejal Plenković.

Verjame, da lahko Nato zaščiti hrvaški zračni prostor, saj je, kot je dejal, to, kar se je zgodilo, nepredvideno. "Mislim, da bo po tem dogodku budnost vseh veliko večja," je dejal.

"To kaže na potrebo po tesnejšem sodelovanju znotraj samega Nata. To se ne bi smelo zgoditi. To je bila zelo čista in jasna grožnja, na katero se je treba odzvati," je še povedal in dodal, da bodo to vprašanje izpostavili v vseh organih tako Nata kot Evropske unije.