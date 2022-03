Glasen pok, večji krater: kaj je sredi noči padlo na Zagreb?

Včeraj nekaj po 23. uri je področje Jaruna v Zagrebu vznemiril glasen pok. Na tamkajšnje parkirišče je padel za zdaj še neznani objekt in v tla skopal tri metre širok in meter globok krater. Pri tem po za zdaj znanih informacijah ni bil nihče poškodovan.

Na mestu padca je bilo veliko majhnih delov, ki so spominjali na dele letala, so poročali hrvaški mediji. Na mesto nesreče je prišla policija, ki je pozno ponoči potrdila, da so na bližnjih drevesih našli tudi dve padali. Bi bili to lahko deli večjega brezpilotnega letala? To je le eno od vprašanj, ki se je porajalo Zagrebčanom in na katerega pristojni do jutra še niso odgovorili.

Za zdaj še brez uradnih informacij

Pojavile so se neuradne govorice o padcu brezpilotnega tupoljeva Tu-141 “stritzh” ali Tu-143, ki prav tako še niso potrjene. V tem primeru bi bil to zelo staro rusko nadzorno letalo, ki pa so ga pozneje uporabljali v Ukrajini. Izdelovali so ga med leti 1979 in 1989. Dolgo je bilo 14 metrov in imelo razpon kril 3,8 metra.

Na prizorišče je prišla tudi vojna policija, prav tako tudi predstavniki specialne policije. Širše območje dogodka so zaprli.

🇭🇷 Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep.#Zagreb #Croatia pic.twitter.com/ArxsNVKmEo — Based 🇫🇮 (@Based_FIN) March 11, 2022

So, apparently something fell from the sky in Zagreb, Croatia, parts of a plane, or parts of a rocket / bomb. No full confirmation yet.



News outlets reporting that it “allegedly” has Russian signage.



That would be a bit unfortunate, given that Croatia is in the NATO….😬 pic.twitter.com/fxw2BIToKv — Jelena Jansson 🌙 (@jelenajansson) March 11, 2022