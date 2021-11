Rezidenca iraškega premierja Mustafe al Kadimija je bila danes zgodaj zjutraj tarča napada z dronom, ki ga je predsednik iraške vlade preživel nepoškodovan. Napad so njegovi predstavniki označili za poskus umora, sam pa je v prvem odzivu vse prebivalce Iraka pozval k miru in zadržanosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

V napadu na premierjevo rezidenco, ki se nahaja v t. i. zeleni coni v Bagdadu, je bil po navedbah oblasti uporabljen z eksplozivom naložen dron, je poročala iraška tiskovna agencija Ina, ki je objavila tudi posnetke škode na stavbi. Poškodovanih naj bi bilo tudi več premierjevih varnostnikov.

Napad označili za "ponesrečen poskus umora"

Al Kademi je v tvitu potrdil, da je bila njegova rezidenca tarča napada, kot pa je javil, je z njim vse v redu. Pozval je k "miru in zadržanosti vseh za dobro Iraka". Njegov urad je napad označil za "ponesrečen poskus umora".

ZDA so že obsodile napad in izrazile olajšanje, da je premier nepoškodovan. "To očitno dejanje terorizma, ki ga najostreje obsojamo, je bilo usmerjeno v središče iraške države," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price. Dodal je, da so v tesnem stiku z iraškimi varnostnimi silami in so ponudili pomoč pri preiskavi napada.

V Iraku napeto ozračje

Odgovornosti za napad na al Kadimija, ki je na položaju od maja 2020, ni prevzel še nihče, zgodil pa se je v obdobju, ko v Iraku poteka politični boj glede tega, kdo bo vodil prihodnjo vlado.

Na volitvah 10. oktobra so glede na začasne izide stranke koalicije Fatah, ki so tesno povezane s šiitskimi milicami in jih podpira sosednji Iran, izgubile dobršen del poslanskih sedežev. Prepričljiv zmagovalec volitev je bilo gibanje šiitskega klerika Moktade al Sadra, ki nastopa kot nacionalist in kritik Irana.

V petek se je več sto protestnikov, jeznih zaradi izida, v bližini zelene cone spopadlo z varnostnimi silami. Glede na uradne podatke je bilo poškodovanih 125 ljudi, večina pripadnikov varnostnih sil. En protestnik naj bi po navedbah varnostnega vira zaradi poškodb umrl v bolnišnici.