Tako je ukrajinski deček ogrozil svoje življenje in pomagal pri uničenju ruskih tankov #video

Andrii Pokrasa is being hailed as a hero in Ukraine, known to the public as "Drone Boy," after he helped a crucial Ukrainian military operation using his drone. https://t.co/DBawFpgD0G pic.twitter.com/nbUNhR8Aag — ABC News (@ABC) August 26, 2022

15-letni Andrij je ogrozil svoje življenje, potem ko je ukrajinski vojski poslal koordinate napredujočih ruskih sil v prvih dneh vojne. Pri tem mu je pomagal oče.

"Moja mama je bila sprva zelo prestrašena," je Andrij povedal novinarjem ABC Newsa. "Zdaj pa je ponosna, da nama je šlo dobro, da sva zdrava in da sva lahko pomagala," je dodal.

Povedal je, da so v lokalni vaški skupini objavili, da imajo letalnik in da Andrij ve, kako ga upravljati. Moški po imenu Jurij Kasjanov iz sil civilne zaščite se je odzval na njihovo objavo, a, kot je povedal Andrij, moški "ni vedel, da sem star 15 let".

Andrii Pokrasa - 15-year-old Hero!



He used his toy drone to determine the coordinates of a column of enemy vehicles that was moving towards #Kyiv along the #Zhytomyr highway, and handed over the coordinates to the Armed Forces of #Ukraine. As a result, the column was destroyed. pic.twitter.com/4KY1pjfoqZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 8, 2022

Prijatelji mu niso verjeli, potem pa so ga videli na televiziji

Andrija so prosili, naj s svojim letalnikom vohuni za napredujočimi ruskimi vozili v kraju Makarov blizu njegove lastne vasi Kolonšina, na obrobju Kijeva.

"Zasledil sem jih na letalniku. Bili so na moji sliki. In potem sem na letalniku odprl zavihek z zemljevidom, ga označil in tam so se pojavile koordinate."

Andrij je dejal, da je posredoval koordinate Kasjanovu, ta pa jih je posredoval ukrajinskemu topništvu, ki je v nekaj minutah zdesetkalo kolono ruskih tankov.

Andrij je povedal, da mu prijatelji sprva niso verjeli, ko je pripovedoval svojo zgodbo o tem, kako je pomagal premagati ruske sile, potem pa so ga videli na televiziji.