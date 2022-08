Zelenski je uvodoma dejal, da Rusija želi izbrisati ukrajinsko kulturo in zgodovino, da ne priznava obstoja ukrajinskega naroda. "Ko se bojujemo proti ruski agresiji, se bojujemo za vso Evropo," je dodal. Omenil je svetovno prehransko in gospodarsko krizo, za katero je neposredno obtožil Rusijo.

Ob tem je obsodil tudi njeno vojsko in državljane, "tiste, ki podpirajo vojno in koruptivne generale, ostajajo tiho in ne storijo ničesar, da bi protestirali proti agresiji, tudi če so na varnem v kateri od evropskih držav". "Tisti Rusi, ki še imajo kanček vesti ali razuma, bi morali protestirati, a tega ne storijo," je dejal Zelenski.

"Evropa ne sme biti varna hiša za Ruse"

Dodal je, da Evropa ne bi smela biti varno zatočišče za Ruse, četudi ti niso neposredno povezani s tamkajšnjimi oblastmi, EU pa je pozval, naj ukine vse možnosti bivanja za ruske državljane. O možnosti ukinitve turističnih vizumov za Ruse bodo zunanji ministri EU sicer razpravljali v torek in sredo na neuradnem zasedanju v Pragi.

"Vsakdo, ki se ima za zagovornika svobode, bi moral zagovarjati popolno prekinitev vseh odnosov s teroristično državo, kot je Rusija," je dejal Zelenski. Foto: STA

"Veste, kaj morate storiti. Hvaležen sem vsem, ki pomagate Ukrajini. Prepričan sem, da bomo zmagali, v imenu Evrope in vseh tistih, ki so dali svoja življenja. Slava Ukrajini," je ob koncu svojega nagovora dejal ukrajinski predsednik in požel stoječe ovacije.

Moderator Ali Aslan ga je nato vprašal, ali se boji naveličanosti in utrujenosti zaradi vojne, tudi ob energetski krizi in prihajajoči zimi. Zelenski je dejal, da tveganja vsekakor obstajajo, saj je "Rusija dosegla določene uspehe", predvsem na področju energetike, vendar Ukrajina po njegovem lahko zmaga, če bodo vsi, ki jo podpirajo, dovolj močni in enotni.

"Kriza je ustvarjena umetno. Še pred agresijo je bila Rusija osredotočena na svoje imperialistične cilje, kar vključuje tudi blokado dobave zalog nafte in plina, s čimer ustvarjajo umetni primanjkljaj," je dejal ukrajinski predsednik. "Mislim, da Rusija pomeni strateški izziv, pri katerem ne smemo popuščati. Če jim ponudiš prst, odgriznejo roko," je dodal.

Bi morali za odločitve politikov kaznovati vse ruske državljane?

Voditelj je Zelenskega vprašal še, ali bi vse ruske državljane morali kaznovati za to, kar počnejo njihove oblasti, čemur je nedavno oporekal tudi nemški kancler Olaf Scholz. Zelenski je dejal, da si tisti državljani Rusije, ki bežijo pred represijo v svoji lastni državi in ne podpirajo vojne, zaslužijo podporo in sprejem v Evropi, "ko pa govorimo o poslu, o turizmu, o bogatih Rusih, ki svoje otroke pošiljajo na študij v tujino in hodijo na počitnice, pa bi temu morali narediti konec".

Zadnje vprašanje za Zelenskega je bilo, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se usedli za pogajalsko mizo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in končali vojno na tak način.

"Predvidevati je težko. Želimo si povrniti vse ozemlje, ki ga je Ukrajina izgubila, čeprav vemo, da bo to težko. Ne morem reči, kdaj in kako se bo to zgodilo, imamo pa jasen načrt, kako želimo nadaljevati," je dejal Zelenski.

Dodal je, da je prvi pogoj, da sta obe strani na pogajanja pripravljeni, Rusija pa je po njegovem z napovedjo več referendumov na okupiranih ozemljih nakazala le pripravljenost na postavljanje ultimatov.