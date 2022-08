V Moskvi aretirali na ducate bogatašev. Za kazen na fronto v Ukrajino? #video

Ruski lastniki zahodnih superšportnikov so se zaradi razkazovanja bogastva znašli na tnalu ruske policije, politike in celo cerkve. Moskovčani so tako pretekli konec tedna opazovali, kako so možje v modrem po prestolnici iz prestižnih vozil dobesedno vlekli bogataše in jim nadevali lisice.

Ruska policija je aretirala bogataše, ki so sodelovali na dogodku Bogati in uspešni v Moskvi, poroča DailyMail. Omenjeni dogodek, kakršnim smo priča tudi v Sloveniji, je pravzaprav dirka po ruski prestolnici v prestižnih superšportnikih. Med avtomobili letošnjih "tekmovalcev" je tako 170 lamborghinijev, več rolls-royce phantomov, ferrarijev, porschejev, hummerjev, chevrolet corvette C8, audijev RS5 in bentleyjev continental GT II.

Kdo laže: organizator ali policija?

Kot so sporočili z moskovske policije, so voznike pridržali, ker uradno dogodek ni bil prijavljen. Prostost so vzeli na ducate posameznikom, zaplenili pa so tudi njihova prestižna vozila.

Policija trdi, da so posamezniki za sodelovanje na dirki morali plačati približno pet tisoč evrov štartnine. Poleg udeležbe na dirki so za ta denar dirkači dobili zajtrk in dostop do zabave po koncu dogodka.

Organizator dogodka, 28-letni kriptomilijonar Aleksej Hitrov, je po aretacijah dejal, da je dirka namenjena druženju in mreženju. "Najprej sem mislil, da gre za šalo," je začetek aretacij komentiral Hitrov, ki trdi, da je dirko pravočasno in pravilno prijavil oblastem.

Nad bogataše politiki in Cerkev

Medtem ko se ruski bogataši ukvarjajo s policijo, pa so pogrom nad dirko začeli komentirati ruski politiki. "Vsi morajo biti kaznovani zaradi paradiranja v svojih vozilih, narejenih na Zahodu, po ulicah Moskve," je po poročanju TASS dejal ruski senator Mihail Džabarov, ki je tudi pozval organe pregona in sodne instance, naj bogataše za kazen pošljejo na prvo bojno linijo v Ukrajino. "Sicer bodo zelo neuporabni v spopadih, lahko pa pomagajo v bolnišnicah," je še dejal Džabarov.

Ravnanje bogatašev je komentirala tudi Ruska pravoslavna cerkev. "Če bi vsi ti bogataši raje kot o konjskih močeh svojih vozil in številu nadstropij svojih vil razmišljali o sočloveku, bi bil položaj v Rusiji povsem drugačen," je dejal patriarh Ruske pravoslavne cerkve Kiril.